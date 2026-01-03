Des vagues carrées observées lors d'une tempête sur le lac Michigan, un phénomène rarissime et dangereux

Le 30 décembre, des Américains ont eu une drôle de surprise en se promenant autour du lac Michigan puisque des vagues carrées se sont formées à la surface de l’eau. On vous explique ce phénomène.

Ces derniers jours, les États-Unis ont été frappés par une grosse tempête hivernale, qui a atteint la région des Grands Lacs. Des vagues immenses se sont formées, et certaines pouvaient atteindre 7 mètres de hauteur. Mais ce n’est pas le seul phénomène inhabituel qui a été observé dans la région. En effet, quand une tempête se produit, certains dérèglements peuvent apparaître, comme ce chasseur de tempête qui a capturé un étrange phénomène météorologique.

Absolutely WILD grid wave pattern in Lake Michigan off of Port Washington, WI 🌊 @SamKuffelWx pic.twitter.com/umSwJUbM0S — Michael Salm, M.L.S. (@MichaelSalm) December 30, 2025

Le 30 décembre, le lac Michigan a pris une drôle d’apparence. En effet, des vagues carrées ont été observées à la surface de l’eau, à proximité des côtes.

Des vagues carrées

Ce phénomène est appelé “mer croisée” ou “mer carrée”. Il se produit lorsque “deux systèmes de vagues se propagent dans deux directions et se croisent”, et lorsque “deux courants différents s’entrechoquent”, comme l’explique Futura-Sciences.

Crédit photo : @uneinfoparjour2 / X

Bien qu’il soit plus fréquent de voir des vagues carrées en mer que dans un lac, ce n’est pas la première fois que ce phénomène se produit sur le lac Michigan. Il est également fréquent de voir des vagues carrées près de l’île de Ré, en Charente-Maritime. Ce phénomène peut durer quelques minutes à quelques heures.

Un phénomène dangereux

Si elles peuvent être hypnotisantes, ces vagues sont très dangereuses, notamment pour un nageur ou une embarcation qui se trouverait dans le lac. Elles produisent en effet des courants d’arrachements, de forts courants difficiles à déceler qui créent de grosses vagues qui se brisent sur les plages.

Comme l’explique Ouest-France, aux États-Unis, les courants d’arrachement sont responsables de 80% des interventions des sauveteurs. Il s’agit également de la première cause de noyade mortelle. Piégés dans ces courants incontrôlables, les baigneurs sont entraînés par les vagues et s’épuisent en essayant de rejoindre le rivage.

Un phénomène à ne pas sous-estimer, même sur un lac.