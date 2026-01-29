En début de semaine, une Américaine a perdu trois de ses six enfants dans un terrible accident survenu sur un lac gelé.

Un témoignage bouleversant.

Lundi 26 janvier, Cheyenne Hangman, une mère de six enfants, a vécu un drame en perdant d’un coup ses trois fils âgés de six à neuf ans, morts noyés dans un lac gelé, sous les yeux leur maman.

Cette Texane est revenue sur cette perte tragique auprès de la chaîne américaine CBS.

Les faits se sont produits sur le terrain familial dans le nord du Texas, a indiqué le comté du shérif de Fannin.

Crédit Photo : AP/Julio Cortez

« Ils étaient trois et j’étais seule »

Les garçons jouaient dehors quand ils ont décidé de se rendre sur le lac situé à une trentaine de mètres de la maison, ignorant les avertissements de Cheyenne, qui leur avait interdit de s’en approcher.

Sur place, le plus jeune des enfants a essayé de patiner sur l’étang entièrement gelé, mais la glace a cédé sous son poids. Témoins de la scène, ses grands frères ont plongé dans l’eau pour lui venir en aide. Malheureusement, ils se sont retrouvés piégés à leur tour.

Alertée par sa fille, Cheyenne a couru vers l’étang avant de sauter dedans. Paralysée par le froid, cette dernière a fait tout son possible pour sortir ses enfants, en vain.

Crédit Photo : AP/Julio Cortez

« J’ai essayé d’en attraper un et de le mettre sur la glace. Mais elle se brisait et ils retombaient sans cesse dedans (…) Ils étaient trois et j'étais seule. C'est pour ça que je n'ai pas pu les sauver », se souvient l’Américaine.

Impuissante, elle a vu ses petits garçons mourir devant elle.

« J’ai dû les regarder se débattre et se noyer, et je ne pouvais pas les aider ».

« Cela peut vous arriver aussi »

Comme le précisent nos confrères, un voisin ayant entendu les cris est intervenu. Il a utilisé une corde pour extirper Cheyenne, et ses fils aînés.

Transportés d’urgence à l’hôpital, ces derniers sont décédés quelques heures plus tard. Le corps sans vie du plus jeune des enfants a été retrouvé le lendemain après d’importantes recherches.

Crédit Photo : iStock

Alors qu’elle s’apprête à enterrer ses trois enfants, Cheyenne souhaite que ce drame serve d’avertissement à d’autres parents.

« Cela peut vous arriver aussi », a-t-elle déclaré.

Avant d’ajouter :

« Serrez bien vos enfants dans vos bras. Dites-leur toujours que vous les aimez ».

Une cagnotte a été créée sur GoFundMe afin d’aider la famille à couvrir les frais funéraires.