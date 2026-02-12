Des iguanes gelés tombent des arbres, un influenceur les transforme en... tacos !

En Floride, la récente vague de froid a fait tomber des iguanes verts paralysés des arbres. Un influenceur a saisi l’occasion pour les cuisiner en… tacos !

Un mets qui divise !

Début février, une tempête hivernale historique s’est abattue sur les États-Unis. Une grande partie du pays a été touchée par d’importantes chutes de neige et des températures extrêmes.

L’État de Floride a été confronté à cette vague de froid glacial. Ces intempéries ont eu une conséquence impressionnante sur la faune locale : des centaines d'iguanes verts gelés sont tombés des arbres. Certains d’entre eux ont même finis en tacos !

Des iguanes tombent des arbres à cause du froid

Originaire d’Amérique centrale et d’Amérique du sud, ce reptile est considéré comme une espèce invasive en Floride pour plusieurs raisons.

D’abord, il se reproduit à la vitesse de l’éclair : une femelle peut pondre 20 à 70 œufs par an. Cet animal représente aussi un danger pour la végétation locale puisqu’il dévore les plantes dans les jardins.

En dessous d’environ 10°C, les iguanes deviennent apathiques à cause du froid. Résultat : ils peuvent tomber des arbres. Mais la plupart de ces animaux « se réveillent » une fois réchauffés.

Cependant, les habitants ont reçu pour consigne de ramasser les spécimens figés au sol et de les amener dans des centres spécialisés afin qu’ils y soient euthanasiés pour limiter leur population.

De son côté, l’influenceur américain Gray Davis a réservé un autre sort aux lézards paralysés. Il a décidé de les transformer en tacos !

Dans une vidéo partagée sur TikTok, le créateur de contenu s’est filmé en train de cuisiner un lézard.

« Ça a l’air délicieux ! », lance-t-il à ses 786 000 abonnés.

Crédit Photo : Capture d'écran TikTok / Gray Davis

Un influenceur en tranforme un en tacos

Dans sa publication, le jeune homme raconte que les iguanes sont surnommés « les poulets des arbres » et encense cette viande « délicieuse ». Le tiktokeur ajoute avoir découvert vingt œufs à l’intérieur de l’animal, ce dont il se réjouit.

« Nous avons en réalité sauvé l’environnement de plus de 20 iguanes de plus au printemps », explique-t-il.

Crédit Photo : Capture d'écran TikTok /Gray Davis

Le clip est devenu viral depuis sa mise en ligne, le 2 février dernier. Celui-ci a récolté plus de 3,5 millions de vues et plus de 11 000 commentaires. Sous la publication, les réactions mitigées fusent.

« L'iguane s'est endormi et s'est réveillé mort » ; « 21 âmes dans un seul repas, c’est fou » ; « Des gens mangent des iguanes ??? » ; « Tout le monde critique, mais c'est la définition même d'une consommation de viande éthique », peut-on lire parmi les messages laissés par les spectateurs.

Peu après, Gray Davis a justifié son geste : « Plutôt que de laisser celui que j’ai trouvé se faire tuer, j’ai décidé de faire des tacos. Et je dirais que c’est le tacos le plus éthique que vous puissiez avoir ».

