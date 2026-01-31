En pleine tempête de neige, une famille installe son veau nouveau-né sur le canapé du salon

Alors qu’une tempête de neige s’est abattue sur les États-Unis, une famille originaire du Kentucky a fait entrer sous son toit un veau nouveau-né transi de froid.

Un véritable nid douillet.

Il y a quelques jours, une impressionnante tempête hivernale a frappé de plein fouet les États-Unis. Une grande partie du pays a été touchée par d’importantes chutes de neige et des températures glaciales.

Crédit Photo : iStock

Ces intempéries ont eu de lourdes conséquences puisque celles-ci ont fait au moins 100 victimes.

Si les humains souffrent du froid, il en est de même pour les animaux, notamment les plus jeunes. La famille Sorrel en sait quelque chose !

Un veau naît en pleine tempête…

Samedi 24 janvier, cette famille installée dans l’État du Kentucky a accueilli un nouveau pensionnaire dans sa ferme : une de ses vaches a donné naissance à un adorable veau.

Le nouveau-né a pointé le bout de son museau tôt le matin alors que la tempête de neige faisait rage. Macey Sorrell a alors demandé à son époux Tanner de sortir pour vérifier l’état de santé de la mère et de son petit. Sur place, le fermier a trouvé le bébé en piteux état à cause du froid.

« Il était complètement gelé. Son cordon ombilical ressemblait à une glace à l’eau », raconte la mère de famille auprès de l’Associated Press, citée par Le Parisien.

Crédit Photo : iStock

Après avoir un perdu un veau l’hiver dernier, victime d’engelures, le couple a recueilli le jeune animal sous son toit pour le nettoyer et le réchauffer.

« Quand on l’a amené, il était couvert de glace. Il y avait encore le placenta, j’ai dû tout enlever. J’ai pris le sèche-cheveux pour le réchauffer », se souvient Macey Sorrell.

… et atterrit sur le canapé du salon

Une fois propre, la petite vache a piqué un somme bien mérité sur le canapé du salon, en compagnie des enfants des agriculteurs. Un doux moment immortalisé en photo.

Sur cette image attendrissante, le bovin est blotti contre un petit garçon endormi. Avant de s’assoupir, celui-ci a décidé de nommer son nouvel ami Sally, un personnage de son dessin animé, « Cars ».

Crédit Photo : Macey Sorrell / AP

Partagé sur les réseaux sociaux, le cliché a fait fondre les internautes. La famille possède une trentaine de vaches sur ses terres. Celle-ci les fait entrer à l’intérieur en cas de grand froid.

La jeune Sally a retrouvé sa maman le lendemain matin et se porte bien.