En Chine, un impressionnant ciel rouge sang affole les habitants de Zhoushan

Chaque année, de nombreux phénomènes météorologiques nous émerveillent. Et une fois de plus, la nature s’est montrée surprenante. En Chine, les habitants de la ville de Zhoushan ont assisté à un spectacle aussi effrayant que grandiose : un ciel totalement rouge !

Crédit : IHA Photo

Cette vision d’apocalypse a rapidement été partagée sur les réseaux sociaux nationaux comme Weibo et Sina par la population. Les photos et les vidéos sont immédiatement devenues virales, faisant ainsi le tour du monde. Heureusement, aussi inquiétant que ce ciel rouge puisse paraître, l'explication tient bien plus aux longueurs d'onde qu'à la fin des temps. Selon le bureau météorologique de Zhoushan, la lueur a été causée par les lumières des bateaux de pêche du port local.

« Lorsque les conditions météorologiques sont bonnes, une plus grande quantité d'eau dans l'atmosphère forme des aérosols qui réfractent et diffusent la lumière des bateaux de pêche et créent le ciel rouge vu par le public » a déclaré un membre du bureau à nos confrères du Global Times. Essentiellement, les longueurs d'onde rouges traversent l'air plus facilement que les bleues, surtout lorsqu'il y a du brouillard, quand la haute pression piège la poussière et les petites particules dans l'atmosphère, et lorsqu'il y a des nuages.

De son côté, le Met Office, organisme britannique spécialisé dans l’analyse des phénomènes météorologiques a également réagi : « un ciel rouge apparaît lorsque la poussière et les petites particules sont piégées dans l'atmosphère par une pression élevée. Cela disperse la lumière bleue, ne laissant que la lumière rouge pour donner au ciel son apparence notable. »

Crédit : 924tids

Crédit : Madsa

Un phénomène spectaculaire

Dans les régions du monde où les systèmes météorologiques se déplacent d'ouest en est, un ciel rouge le matin signifie que la zone à l'est est sous haute pression, piégeant de petites particules qui rendent le ciel rouge. En d’autres termes, cela veut dire que la zone de haute pression s'est déplacée vers l'est, indiquant à son tour qu'une zone de basse pression, peut-être un front froid ou de la pluie, est en route.

Fait intéressant, selon le dicton « ciel rouge la nuit, délice du berger, ciel rouge le matin, avertissement du berger », ce phénomène peut parfois être utilisé comme un moyen de prévoir le temps. En effet, si le ciel est rouge au coucher du soleil, cela signifie que la zone de haute pression est sur le point d'arriver et que vous pouvez vous attendre à un temps plus agréable dans les jours qui suivent.

Crédit : SHINE

Crédit : SHINE

Crédit : INF

Crédit : INF

Étonnant, n’est-ce pas ?