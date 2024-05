En Vendée, un sublime arcus s'est formé sous le ciel orageux

Ce dimanche 19 mai, le ciel de Vendée a été le théâtre d’un phénomène météorologique rare avec l’apparition d’un arcus. Sous le ciel orageux, l’arcus était visible à des kilomètres.

La nature nous offre parfois des spectacles saisissants. Pourtant, en ce dimanche 19 mai en Vendée, rien ne le laissait présager au regard de la grisaille constante qui s’était installée avec fermeté dans le ciel. Des orages avaient éclaté partout sur la région, assombrissant le ciel, et laissant arriver de gros nuages.

Cependant, à la surprise générale, un arcus s’est formé sous ce ciel orageux. Visible des kilomètres, il a notamment été immortalisé au-dessus de la commune des Sables d’Olonne. De nombreux Vendéens ont eu le réflexe de photographier le phénomène, dont les images ont ravi les internautes sur les réseaux sociaux.

Qu’est-ce qu’un arcus ?

Un arcus est un nuage bas, ayant la forme d’un arc allongé ou de tube sur un plan horizontal, qui se crée au cours d’un orage. Il est généralement situé à l’avant immédiat de la ligne des précipitations. Ce nuage roule sous l’orage et il est parfois le signe d’une rafale descendante causant des dommages.

L’arcus se produit à la frontière avant du front de rafales où l’air humide et chaud est soulevé par la goutte froide. Par ailleurs, si la goutte s’étend plus vite que le cumulonimbus ne se déplace, il peut même être aperçu avant l’orage. Parfois, son apparition peut même être synonyme de danger. En effet, sa variante la plus extrême est semblable à une tornade. Une tornade de front de rafales, également appelée “gustnado”.

Crédit photo : Claudine Heurdre

Ce n’est pas la première fois qu’un arcus est observé en Vendée, même si cela reste assez rare. La dernière fois, c’était aux mois d’août et décembre… 2021, dans le ciel de l’ïle-d’Yeu ou encore dans celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie selon Actu.