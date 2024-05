Filmés en train de vider leurs poubelles dans l'océan, des plaisanciers choquent l'opinion publique

En Floride (États-Unis), un groupe de jeunes plaisanciers a été filmé en train de vider leurs poubelles dans l’océan, à bord d’un bateau. Des images choquantes qui ont alerté les autorités.

La pollution océanique est un véritable fléau ! Pourtant, certains s’en donnent à coeur joie et c’est ce qui est certainement le plus répugnant. Le week-end dernier, des employés de l’entreprise Wavy Boats ont filmé un acte scandaleux commis par des jeunes plaisanciers.

Crédit photo : Palm Beach Post

Ces derniers venaient de participer à la fête nautique Boca Bash, qui se déroulait sur le lac de Boca Raton, dans la ville du même nom située à quelques kilomètres au nord de Miami (Floride). Sur leur bateau de plaisance, ils ont été filmés en train de vider leurs poubelles allègrement par dessus bord, directement dans l’océan. En outre, on les voit célébrer et se féliciter après leur geste.

Les plaisanciers risquent un an de prison !

De quoi scandaliser le monde entier après la publication de la vidéo sur la chaîne YouTube de Wavy Boats. Les autorités ont été également été rapidement alertées : “Nous savons où l’infraction a été commise (...). Il ne reste plus qu’à aller jusqu’au bout et à engager les poursuites qui s’imposent”, a déclaré Tyson Matthew, responsable de l’information publique de la pêche et de la faune de Floride.

Selon des images prises par drone, des bouteilles d’alcool se trouvaient notamment parmi les déchets déversés par les plaisanciers : “Nous sommes bouleversés. Notre travail consiste à protéger les ressources de la Floride. Cela peut causer des dommages importants à nos ressources marines. Il y a plusieurs niveaux de violation ici”.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a ouvert une enquête pour ce qui constitue une atteinte à l’environnement. S’ils les plaisanciers sont retrouvés et jugés coupables, ils sont passibles d’une peine d’un an de prison et d’une amende de 1000 euros.