Le célèbre camping des Flots Bleus parti en fumée, Franck Dubosc partage sa tristesse

Le camping des Flots Bleus, situé en Gironde, est parti en fumée lundi 18 juillet. Popularisé par les films Camping avec Franck Dubosc, le camping des Flots Bleus avait été contraint d’évacuer ses vacanciers à cause des incendies qui se rapprochaient.

« Aujourd'hui Patrick pleure … ». Dans un touchant message publié sur les réseaux sociaux, Franck Dubosc, l’interprète de Patrick Chirac dans la saga Camping, a fait part de sa tristesse.

Comme l’a annoncé ce lundi la préfète de Gironde, Fabienne Buccio, cinq campings situés au pied de la dune du Pilat, dont celui des Flots Bleus, « ont brûlé à 90% ». Plus tôt, ce sont 6000 vacanciers de ces campings qui étaient évacués par précaution.

Les violents incendies qui font rage depuis plus d’une semaine dans le département se rapprochaient dangereusement de la Teste-de-Buch et Landiras, très prisés des touristes en été. Les photos publiées du camping des Flots Bleus détruit par les flammes dévoilent un paysage sinistre et éteint.

Le camping des flots bleus,c’est peut être pr vs un film,pour moi,c’est le camping de la dune et de mon enfance,celui créé pr mon grand père il y a 50 ans,précurseur et à mille lieux d’imaginer un jour qu’il serait emporté pr les flammes de nos excès.1/2 #incendies #LaTestedeBuch pic.twitter.com/FltvnwJx4b — Marc Bailly (@MarcBailly33) July 18, 2022

« On se doutait qu’avec le vent, ça allait être très compliqué. On a assumé le principal, on a évacué nos vacanciers et nos salariés, et il n’y a pas de blessé et c’est ça l’essentiel. Nous, on a tout perdu. J’avais toute ma vie là-bas, ma compagne s’occupait du resto », a confié Franck Couderc, le directeur du Camping des Flots Bleus, pour France 3.

Les messages de Franck Dubosc et Fabien Onteniente aux vacanciers

Peu après l’annonce tragique de la perte des Flots Bleus et des quatre autres campings, l’équipe de la trilogie a partagé son chagrin. Le réalisateur des films, Fabien Onteniente, s’est exprimé sur RTL : « Je suis catastrophé par ce drame. Je suis catastrophé pas que pour le camping des Flots Bleus d'ailleurs, puisqu'il y a cinq camping autour. Il y a celui d'un ami, qui était juste à côté, qui était en pleurs cet après-midi. C'est un cataclysme sans nom. On voyait ces épaisses fumées noires, évidemment on priait pour que notre camping ne soit pas touché mais hier soir j'ai vu le vent tourner », a raconté celui qui se trouve actuellement à Biscarrosse avec Franck Dubosc.

On le reconstruira notre camping ! pic.twitter.com/QvUQJkiHPS — franckdubosc (@dubosc_franck) July 18, 2022

#Biscarosse retrouvailles avec les amis... dans cet endroit qui nous est si cher. Force et soutien aux #pompiers. Pensées aux habitants pic.twitter.com/i0iU6bflm7 — Fabien Onteniente (@onteniente_f) July 18, 2022

De son côté, le comédien français a tenu à faire passer un message aux sinistrés de ce drame, comme il l’a confié à France Bleu Gironde ce week-end : « J'aimerais pouvoir rencontrer des gens qui ont été évacués, pour au moins leur donner un sourire d'une demi-seconde. Ce n'est pas parce que je suis là que ça changera les choses, mais s'ils peuvent croiser Patrick Chirac et avoir un sourire d'une demi-seconde, ça me ferait bien plaisir. C'est le seul truc que je puisse faire, je ne suis pas pompier, hélas ».

Pour rappel, les pompiers luttent toujours face aux flammes.