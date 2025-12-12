Cette capsule qui lave automatiquement une personne en 15 minutes pourrait remplacer la douche

La douche du futur est-elle déjà d’actualité ? Au Japon, la société Science a présenté son concept de “machine à laver humaine”, qui pourrait bientôt arriver sur le marché.

Mesdames et messieurs, voici le “The Mirai Human Washing Machine”, que l’on peut traduire par “machine à laver les humains”. Cette capsule tout droit sortie d’un film de science-fiction pourrait bien devenir la douche du futur.

La machine, conçue par la société japonaise de technologie Science, a d’abord attiré l’attention lors de l’Expo 2025 d’Osaka, qui s’est tenue en avril et octobre derniers. Tout au long de l’exposition, plus de 40 000 candidatures ont été soumises par des participants impatients qui voulaient essayer l’appareil pour eux-mêmes.

D’une taille de 2,2 mètres, cette “machine à laver les humains” lave et sèche les baigneurs en seulement 15 minutes. Mais comment fonctionne-t-elle ?

Crédit photo : Science

Comparant la création en forme de cocon à « un pod ou un avion de chasse », la BBC rapporte que l’appareil se remplit partiellement d’eau chaude pendant le processus de bain, tout en ayant des caractéristiques similaires à une douche.

Après que le baigneur se soit allongé à l’intérieur de l’appareil et que le couvercle soit fermé, il est pulvérisé avec une fine brume pendant que de petites bulles les nettoient.

Crédit photo : YouTube / Channel Japan

Bientôt une mise sur le marché ?

La machine à laver humaine est équipée de capteurs qui surveillent la santé du baigneur pour s’assurer qu’il est en sécurité et confortable pendant le processus. Pour rendre l’expérience plus relaxante, de la musique et des visuels apaisants seront joués pendant que le baigneur est lavé et séché.

Channel Japan, un programme d’information diffusé à travers l’Asie, a partagé un regard à l’intérieur de la machine de bain après qu’un de leurs journalistes, Yuta Suzuki, l’ait essayée directement lors de l’exposition en avril.

Crédit photo : Science

Dans la vidéo YouTube, on voit de l’eau s’infiltrer au bas de l’appareil, suivie d’un visuel serein d’une forêt projetée sur le plafond. Le rythme cardiaque de Suzuki est suivi et projeté dans le coin inférieur droit du visuel.

La brume remplit ensuite l’intérieur de la machine pendant que le journaliste est arrosé d’eau. De l’extérieur, on peut voir des gouttelettes d’eau se former sur les panneaux extérieurs en verre. Lorsque le processus est terminé et que le couvercle se soulève, Suzuki semble joyeusement rafraîchi et principalement sec.

La capsule sera officiellement exposée dans le magasin phare de Yamada Holdings à Tokyo à partir du 25 décembre, selon le Japan Times.

Crédit photo : Science

Bien que la société n’ait pas communiqué la date exacte de sa sortie pour achat, le produit devrait être disponible au prix de 60 millions de yens (soit environ 328 000 euros). Le magasin proposera également un « coin expérience » ainsi que l’unité de démonstration exposée, selon le point de vente.