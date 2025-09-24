Le Japon va construire le stade de foot le plus écolo du monde, en bois

Ce sera une première dans le monde : le Japon a validé la construction d’un stade circulaire en bois et écolo pour un club de foot à l’histoire dramatique.

Le club de foot Fukushima United FC va lancer la construction de son nouveau stade. Ce dernier devrait se distinguer des autres stades du genre puisqu’il sera de forme circulaire et en bois, une première au Japon et dans le monde. Pour ce faire, le club a fait appel au cabinet d’architecte nippon, VUILD.

Il ne s’agit pas d’un simple coup de communication pour le Fukushima United FC. Toujours hantée par le séisme et la catastrophe nucléaire, la ville souhaite faire de ce stade un lieu de communion et le symbole d’un nouveau départ.

Crédit photo : VUILD

Aussi, le club veut mettre l’accent sur l’échelle humaine. De ce fait, le futur stade aura une capacité de 5000 places réparties sur quatre volumes, tous reliés entre eux. Chaque volume aura sa propre entrée afin de rappeler des maisons. D’ailleurs, le toit du stade, fait de morceaux de bois en lamelles, se veut un hommage aux maisons historiques d’Ōuchi-juku, une préfecture de Fukushima.

Un stade écolo qui respecte un rituel japonais ancestral

Crédit photo : VUILD

La construction de ce stade est donc un travail d’union s’inspirant du Shikinen Sengu, un rituel de reconstruction communautaire de sanctuaire shinto après l’abattage d’arbres sacrés. Ici, les arbres proviendront des forêts alentour. Pour respecter le rituel, le bois pourra être démonté et réutilisé à des fins utiles.

Cette toiture en bois sera également capable de répondre aux contraintes météorologiques. Elle permettra d’ombrager le stade en été et du vent en hiver. La neige pourra quant à elle être stockée afin de rafraîchir le stade lors de fortes chaleurs.

Crédit photo : VUILD

Avec de telles ambitions, le stade foot du Fukushima United FC se place d’ores et déjà comme un modèle de construction dans le monde. Le projet a d’ailleurs marqué les visiteurs de l’édition 2025 de la Biennale d’Architecture de Venise.