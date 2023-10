Voici les premières prévisions météorologiques pour l'hiver 2023

Après un été particulièrement chaud, cet hiver 2023 sera-t-il doux ou glacial ? Les premières prévisions météorologiques sont tombées.

Cet hiver sera-t-il doux ou glacial ? Voici la question que tout le monde se pose après l’été extrêmement chaud que nous avons vécu. À cause du réchauffement climatique, nous avons de plus en plus d’incertitudes sur la météo. En septembre et en octobre, la chaleur a persisté et les températures étaient encore au-dessus des normales de saison. Alors que se passera-t-il cet hiver ? Auront-nous un hiver glacial ou toujours aussi chaud ?

Pour y répondre, les premières prévisions météorologiques pour l’hiver 2023 ont été dévoilées.

Un hiver doux ?

Selon les météorologues, nous aurons un hiver doux cette année. Les températures culmineront à 1,4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Le temps sera plus doux et l’hiver moins froid.

Cette nouvelle divise. Une chose est sûre : nous n’aurons pas un hiver glacial, ce qui rassure les personnes qui n’aiment pas le froid et qui redoutent la neige et le verglas. Cependant, ceux qui aiment le froid risquent d’être déçus. En plus de cela, cette nouvelle est inquiétante car elle prouve que le réchauffement climatique est bien là et qu’il fait de plus en plus chaud.

Crédit photo : iStock

Si cette tendance venait à se confirmer dans les mois à venir, 2023 deviendrait l’année la plus chaude jamais enregistrée en France. On vivrait également le 11ème hiver consécutif avec une température moyenne au-dessus de la normale, ce qui serait du jamais vu. Bien sûr, ces prévisions restent des suppositions, la météo ne pouvant pas être anticipée plusieurs mois à l’avance avec certitude.