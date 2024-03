Ce territoire français se hisse à la 3ème place des meilleures destinations de tourisme durable au monde

Le concours mondial des Green Destinations Story Awards a dressé un classement des meilleures destinations de tourisme durable au monde. À la troisième place, on retrouve un territoire connu pour son charme naturel dans le nord de la France.

Les Green Destinations Story Awards est un concours mondial créé en 2014 par les Pays-Bas qui dresse un classement des meilleures destinations de tourisme durable au monde. Cette année, l’édition 2024 se tenait à Berlin et le concours a récompensé les efforts touristiques mis en place dans différentes régions du monde.

Les résultats du concours ont été révélés ce mercredi 6 mars et un territoire français se trouve sur le podium : la baie de Somme, une région au charme naturel du nord de la France.

Protéger les espaces naturels

La baie de Somme est connue pour être une destination naturelle qui comporte de nombreuses zones protégées et/ou labellisées. Parmi les dunes, falaises et forêts, on retrouve des refuges pour les oiseaux migrateurs et les colonies de phoques. Les activités sont multiples sur ce territoire : marcher au bord de la mer pour voir des phoques, se promener à vélo, visiter les jardins de l’abbaye de Valloires ou le parc de Marquenterre… Au total, 70 km2 regorgent de terrains verts et d’activités en plein air.

“Cet excellent résultat nous honore et nous engage à continuer nos efforts pour dynamiser et préserver notre joyau. Bravo aux élus et aux équipes qui œuvrent au quotidien pour le développement de la baie”, a félicité Stéphane Haussoulier, président du conseil départemental de la Somme.

La baie de Somme avait déposé sa candidature au concours en délivrant un dossier retraçant l’histoire du territoire et expliquant les mesures prises pour protéger les sites naturels face au tourisme et à la surfréquentation. Parmi les décisions prises sur le territoire, on retrouve le développement de la mobilité douce puisqu’un réseau de 160 km de pistes cyclables a été créé dans la région.

Si la baie de Somme s’est hissée à la troisième place du classement, elle a été devancée par les îles Cavinzas et Palomino au Pérou ainsi que la Central Coast en Australie.