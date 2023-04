La tempête Noa arrive en France, ces 3 départements placés en vigilance orange

Avec le passage de la tempête Noa, trois départements des littoraux du quart nord-ouest de la France sont placés en vigilance orange. Des vents violents et des averses orageuses sont attendus dans la journée.

Crédit : DEBOVE SOPHIE/ iStock

À voir aussi

Une dépression venant des îles britanniques (Irlande, Pays de Galles et du sud de l’Angleterre) se dirige vers le nord de la France. À son arrivée sur les littoraux français, cette dépression aura atteint le stade tempête.

Cette dernière, prénommée Noa, touchera principalement le nord du pays cet après-midi. Les départements de La Manche, de la Seine-Maritime et du Pas-de-Calais sont ainsi placés en vigilance orange par Météo-France.

Des rafales allant jusqu’à 120 km/h attendues sur le nord-ouest de la France

La #tempêteNoa a été nommée. Cet après-midi et ce soir des vents violents se produiront près de la Manche, jusqu'à 120 km/h au littoral. 3 départements en #VigilanceOrange. Dans l'intérieur des terres de puissantes bourrasques sont possibles au passage d'averses musclées. pic.twitter.com/JQioRAjSOy — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) April 12, 2023

Des rafales de vent violentes allant jusqu’à 110 à 120 km/h sont attendues dans le reste de la journée sur les littoraux de ces départements, ainsi que du côté de la baie de Somme. À l’intérieur des terres en revanche, la vitesse du vent sera quelque peu réduite mais atteindra tout de même les 90 à 100 km/h.

Météo-France prévoit aussi « des giboulées et de fortes rafales dans le nord du territoire ». Le service météorologique indique par ailleurs que des averses plus violentes sont attendues en milieu de journée avec des rafales de vent pouvant atteindre les 120 km/h sur les côtes de la moitié nord de la France.

Enfin, des risques orageux et une baisse des températures sont à prévoir sur toute la façade atlantique et de la Manche aujourd’hui et jeudi.