Un père de 4 enfants se fait dévorer vivant par un crocodile, sous les yeux des témoins impuissants

En Indonésie, un villageois d’une cinquantaine d’années s’est fait dévorer par un crocodile dans une rivière. Un scène horrible qui s’est déroulée sous les yeux des passants.

Un village indonésien a été le théâtre d’un horrible accident. Un homme a perdu la vie après avoir été attaqué par un crocodile.

Les faits se sont déroulés ce jeudi 14 août, dans la province du Sulawesi du Sud, aux alentours de 18 heures.

Crédit Photo : ViralPress

Arifuddin, un villageois et père de quatre enfants, se baignait dans la rivière Bulete, quand il a été pris pour cible par le reptile.

L’animal sauvage a mordu la jambe de sa proie avant de l’entraîner sous l’eau, rapporte ViralPress.

Crédit Photo : Getty Images

Hausse des attaques de crocodiles dans la région

Témoins de la scène, plusieurs villageois n’ont pas hésité à entrer dans l’eau pour venir en aide à la victime, sans succès.

Alertés, les secours se sont rendus sur place où ils n’ont rien pu faire. Ce n’est que quelques heures plus tard que les secouristes ont mis la main sur le crocodile.

Celui-ci transportait la dépouille d’Arifuddin dans des eaux boueuses et peu profondes. Son corps sans vie a été retrouvé à environ un kilomètre et demi du lieu de l’attaque, a indiqué Jerry Saputra, représentant de l’équipe de secours du secteur de Pitumpanua.

Crédit Photo : ViralPress

Les restes de l’homme de 53 ans ont été rendus à sa famille pour qu’elle puisse préparer les rites funéraires.

Comme le précise AP, ce drame met en lumière la hausse des attaques de crocodiles en Indonésie. Au total, 179 incidents impliquant ces animaux ont été enregistrés dans le pays en 2024. Il s’agit du chiffre le plus élevé au monde.

Crédit Photo : iStock

Selon les experts, ce phénomène se traduit par l’augmentation de palmiers à huile dans la région. Résultat : cela a créé des cours d’eau artificiels, permettant aux prédateurs de se rapprocher des habitations.