Les fumées qui se sont propagées sur Paris suite à l'incendie du centre de tri sont-elles toxiques ?

Ce lundi 7 avril, un centre de tri a pris feu dans le 17ème arrondissement de Paris, engendrant une fumée importante. Une question se pose : cette dernière est-elle toxique pour les habitants ?

Certains incendies sont plus spectaculaires que les autres. À Paris, si les flammes ont ravagé Notre-Dame, un début d'incendie a également touché la Tour Eiffel en décembre dernier.

Hier, un impressionnant incendie s’est déclaré, dans la soirée, dans un centre de tri du 17ème arrondissement de Paris. Si aucune victime n’a été déclarée, une épaisse fumée s’est propagée dans la capitale. Inquiets, les habitants se demandent si cette fumée comporte des risques pour leur santé, à cause des gaz toxiques qu’elle pourrait contenir.

Crédit photo : @tamilatapayeva / X

Sur X, la Préfecture de police a demandé aux habitants de l’avenue Clichy, la rue de Saussure et la rue Cardinet de “rester à leurs domiciles, de maintenir les fenêtres fermées et, en cas de difficultés respiratoires, d’appeler le 18”.

Une fumée toxique ?

Toutes les fumées sont toxiques et peuvent émettre du monoxyde de carbone et du cyanure, mais aussi des acides, de la vapeur d’eau chaude et de la suie. Cependant, seules les personnes qui sont proches de cette fumée et des flammes, comme les pompiers, entrent en contact avec ces gaz.

La toxicité de la fumée dépend ensuite de ce qui a brûlé. Selon des analyses faites après l’incendie, aucune toxicité n’a été détectée pour le moment pour les habitants de Paris.

“On a effectué des mesures parce qu’il a eu un panache de fumée. Airparif a effectué un certain nombre de prélèvements sur l’ensemble de la région et on est en dessous des seuils de recommandation. À cette heure, il n’y a pas de toxicité dans toutes les analyses que nous avons pu faire. Je suis heure par heure cette situation, on est dans un sujet de qualité de l’air, nous avons des protocoles pour pouvoir suivre ce type de situation et prendre toutes les mesures le cas échéant, s’il s’avère qu’il y a de la toxicité dans l’air. Nous allons continuer à suivre cela”, a affirmé Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, à BFMTV.

Crédit photo : @GilletGurney / X

Pour contrôler le feu, plus de 200 sapeurs-pompiers ont été déployés et la circulation sur le périphérique et aux abords du bâtiment a été interrompue. Le feu a été circonscrit peu avant minuit et sera complètement éteint ce mardi 8 avril.