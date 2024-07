Les images impressionnantes des orages et inondations dans l'Est de la France

Samedi 20 et dimanche 21 juillet, d’importants orages se sont abattus sur l’Est de la France, notamment en Haute-Marne, où les précipitations et les inondations ont été impressionnantes.

Cet été 2024 est très pluvieux et chaque épisode de beau temps et de chaleur est succédé d’un orage. Ce week-end, un violent épisode orageux est survenu dans l’Est de la France. 15 départements étaient placés en vigilance orange pour fortes précipitations, grêle, importante activité électrique et rafales de vent. Samedi, 22 000 éclairs ont été recensés par l’observatoire Keraunos, faisant de cette journée l’une des plus orageuses de l’année.

Des orages diluviens ont provoqué de graves inondations en Haute-Marne ce samedi soir, ici le village de Meures sinistré. (via CD52) pic.twitter.com/ewDv9L4VNG — Météo Express (@MeteoExpress) July 20, 2024

En deux jours, près de 400 pompiers se sont mobilisés dans 600 interventions. Plusieurs secteurs ont été inondés et des personnes ont dû être évacuées. C’est le cas dans le Cher, où des automobilistes ont filmé la scène, réfugiés dans leur voiture, mais aussi en Haute-Marne, où les pluies diluviennes, les inondations et la grêle se sont abattues.

Les #orages de la soirée occasionnent des pluies diluviennes dans l’#Yonne. Des ruissellements et inondations sont reportés à Villy et Montigny-la-Resle. Il est tombé près de 50 mm par endroits. Photos C. Poitout & L. Petas. pic.twitter.com/XllRMuDorK — Météo89 (@meteo_89) July 20, 2024

Les orages ont également impacté l’Yonne ainsi que Clermont-Ferrand. Dans le secteur de Bologne, il est tombé 10 fois plus de pluies en une heure qu’à l’ordinaire.

Les orages apportent des pluies diluviennes dans l'Yonne. Des inondations concernent la commune de Villy. (© Christine Poitout Coeur) pic.twitter.com/G3Gbq688sB — Météo Express (@MeteoExpress) July 20, 2024

De nombreux dégâts

Si ce phénomène a été particulièrement impressionnant au moment des faits, il a laissé derrière lui de nombreux dégâts. Le Conseil départemental de la Haute-Marne a notamment partagé des photos où l’on peut voir des murs effondrés ainsi que des routes et des hangars agricoles inondés. En seulement quelques minutes, de l'eau de plus d’un mètre de haut a inondé les rues et les maisons, faisant de gros dégâts.

Ce week-end, cinq personnes ont été hospitalisées, six routes ont été bloquées et une soixantaine de foyers ont été coupés d’électricité. Une trentaine de personnes ont également dû être évacuées dans une salle des fêtes et de nombreux arbres ont été déracinés. Ce dimanche 21 juin, la vigilance orange a finalement été levée, bien que des orages soient encore attendus dans le sud du pays.