Pour limiter les emballages plastiques, Nivea a installé un distributeur de gel douche en magasin

La marque allemande propose de tester durant six mois un distributeur en magasin afin de limiter les emballages plastiques de ses gels douge.

Crédit : Nivea

Selon un rapport de l’OCDE publié en février 2022, la quantité de pollution plastique a doublé entre 2000 et 2019, atteignant 353 millions de tonnes en moyenne. Un chiffre considérable dont l’origine provient essentiellement des emballages (40%), indique l’organisation.

C’est notamment dans le cadre de ce problème mondial que la marque allemande Nivea a décidé de proposer du changement dans les habitudes de ses clients. Afin de limiter la consommation de ces emballages, un distributeur a été installé dans un magasin de Hambourg, siège social du groupe Beiersdorf, sa maison mère.

Un distributeur en phase de test en Allemagne

Crédit : Nivea

Les clients peuvent ainsi recharger leur bouteille de gel douche directement en magasin sans acheter une nouvelle bouteille plastique qui finira rapidement à la poubelle.

Le distributeur de gel douche en est pour l’instant à la phase de test et durant six mois, il s’agira d’observer la consommation des clients via ce système. Si celui-ci est probant, la marque Nivea pourrait ainsi se lancer à plus grande échelle dans cette innovation, encore peu répandue dans le monde du cosmétique.

Pour cela, il faut que les clients sautent le pas.

Crédit : Nivea

Crédit : Nivea

Crédit : Nivea