Pour lutter contre le gaspillage, cet écologiste a remplacé le papier toilette par des feuilles d'arbre

Afin de lutter contre le gaspillage, le militant écologiste Robin Greenfield a décidé de remplacer le papier toilette par des feuilles d’arbres.

Figure du militantisme écologique, Robin Greenfield se bat pour privilégier un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Comme le précise le Télégramme, cet Américain de 36 ans vit dans une tiny house, se nourrit dans les poubelles et milite pieds nus.

Crédit Photo : Robin Greenfield

Mais ce n’est pas tout ! Il y a 10 ans, l’activiste a également fait le choix de remplacer le papier toilette par des feuilles d’arbres afin de lutter contre le gaspillage, rapporte le magazine Entre Nous.

Selon plusieurs études, le papier hygiénique est un véritable fléau pour l’environnement puisque sa fabrication participe à la déforestation.

Une alternative respectueuse de l’environnement

De prime abord, Robin Greenfield s’est tourné vers des restes de serviettes et des mouchoirs. Mais ce dernier a changé ses habitudes en 2018 lorsqu’il s’est rendu compte que la feuille d’éperon bleu était une meilleure solution.

Dans un entretien accordé au New York Post, le militant a expliqué que la fleur d’éperon bleu pouvait être cultivée dans les jardins : «Cultiver notre papier toilette chez soi et trouver des alternatives au consumérisme n’a jamais été aussi pertinent», avait déclaré le principal concerné.

Selon ses dires, cette fleur dégage un parfum mentholé et ses feuilles sont aussi douces que résistantes. En d’autres termes, il s’agit d’une alternative idéale et rentable pour préserver la planète. Sans réelle surprise, de nombreux internautes ont salué l’initiative de l’écologiste, notamment sur YouTube.

«Actuellement, nous sommes totalement dépendants des entreprises qui gagnent des millions en détruisant la planète», a indiqué Robin Greenfield. Les combustibles fossiles et les grandes usines causent beaucoup de destruction et faire pousser son propre papier toilette est amusant et respectueux de l’environnement».