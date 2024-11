Voici l'espèce qui dominerait le monde si l'humanité disparaissait, les scientifiques sont formels

L’Homme domine actuellement le monde. Mais quelle serait l’espèce qui prendrait sa place si l’humanité venait à disparaître ? Des scientifiques ont la réponse et elle va vous étonner.

Les scientifiques se sont demandés quelle espèce serait la mieux placée pour remplacer les humains et régner sur Terre. Au premier abord, on aurait tendance à penser au tigre, au serpent le plus dangereux du monde comme le Mamba noir, au rhinocéros ou autre grosse bébête du genre. Rien de tout cela.

Selon les scientifiques, l’espèce qui aurait le plus de chance de régner sur la Terre à la place des humains serait la pieuvre. Grâce à leur intelligence et leur capacité d'adaptation à un environnement, les pieuvres auraient plus de facilité à prospérer sur notre planète.

« Leurs compétences en résolution de problèmes, leur capacité à manipuler des objets et à se camoufler (en changeant de couleur : ndlr) suggèrent qu’elles pourraient évoluer en une espèce capable de construire une civilisation », estime Tim Coulson, professeur à l’Université d’Oxford, pour le site spécialisé The European.

Un animal qui peut s’adapter à plusieurs environnements

Le professeur explique que les pieuvres sont très intelligentes car elles sont capables de manipuler des objets complexes. Cette capacité de mouvement leur permet ainsi d’être autonomes et de se débrouiller dans un environnement donné.

À ce propos, peu importe l’environnement dans lequel elles se trouvent, les pieuvres ont une grande capacité d’adaptation. Que cela soit au niveau de leur corps, flexible, leur permettant de vivre en eaux profondes ou plus près des côtes, ou de leur organisme. En effet, ces animaux marins peuvent respirer hors de l’eau durant 30 minutes. Pour Tim Coulson, c’est un véritable avantage si leur environnement marin se retrouve perturbé.

« Les pieuvres pourraient, à long terme, développer des appareils de respiration, à l’instar de notre équipement de plongée, pour survivre hors de l’eau ». En revanche, il y a peu de chances que les pieuvres deviennent des animaux terrestres, rappellent les scientifiques.

Dès lors, en ayant la chance d’occuper plusieurs environnements possibles et du fait de leur capacité d’adaptation, les pieuvres semblent être l’espèce la plus armée pour vivre et prospérer sur Terre.