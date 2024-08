Un touriste casse une stalactite vieille de 10 000 ans et repart en rigolant

Le 7 août dernier, un touriste visitant la grotte de Maxange, en Dordogne, a touché et cassé une stalactite vieille de plusieurs dizaines de milliers d’années. De quoi faire enrager les responsables du site !

Chaque année, des milliers de visiteurs partent à la découverte des grottes majestueuses situées dans le Périgord. Malheureusement, il arrive que certains touristes soient irrespectueux de ces sites classés au patrimoine naturel de la région. Pourtant, les guides avertissent généralement qu’il ne faut rien toucher à cause de la fragilité des lieux.

C’est ce qui est arrivé dans la célèbre grotte de Maxange, en Dordogne, le 7 août 2024. Un touriste originaire du Nord, en visite avec sa femme et ses enfants, a cassé une stalactite après l’avoir touché. Si l’individu n’a pas été pris sur le fait, les responsables du site ont retrouvé la concrétion par terre, à leur grand désarroi car la stalactite était vieille de plus de 10 000 ans.

Crédit photo : Grotte de Maxange

C’est en visionnant les images des caméras de vidéosurveillance qu’ils ont réussi à identifier le coupable, qui ne semblait pas dérangé par son acte de malveillance :

“On voit clairement sur la vidéo un monsieur qui touche la concrétion pour voir si c’est solide. On le voit surpris, retenir la concrétion qui est quand même lourde, la pose au sol et puis partir en souriant”.

Les responsables du site ont alors porté plainte pour dégradation auprès de la gendarmerie ce lundi 12 août 2024 :

“Ça nous permet de dire à ce monsieur qu’on est au courant et que ce n’est pas un geste anodin. Il y avait ses enfants avec lui. Quelle image il leur donne ? On ne fait pas quelque chose qui est interdit, en partant en rigolant et sans conséquences”.