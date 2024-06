Cette étude affirme qu'il y a 100% de risques qu'un tsunami, d'une ampleur inédite, s'abatte sur des pays européens

Les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses et selon une récente étude, il y aurait 100% de risques qu’un violent tsunami ravage les côtes de certains pays européens dans quelques années.

Le changement climatique a des conséquences dévastatrices sur notre environnement. Les températures augmentent, les feux de forêt s’intensifient, les épisodes de sécheresse sont de plus en plus intenses et les pluies diluviennes s’abattent sur le monde, provoquant de violentes inondations. Selon les scientifiques, les catastrophes naturelles seront de plus en plus nombreuses ces prochaines années.

Crédit photo : iStock

C’est le cas des tsunamis, qui peuvent être dévastateurs. Selon l’étude “Probabilistic tsunami in the Mediterranean Sea” parue dans la revue “Géophysique pure et appliquée”, un tsunami d’une ampleur inédite pourrait s’abattre sur la région méditerranéenne d'ici à quelques années.

Un tsunami d’ici 30 ans ?

Selon les chercheurs, il y aurait 100% de risques qu’un tsunami impacte les littoraux européens “au cours des 30 prochaines années” d’après la Commission gouvernementale des océans. Ce serait notamment le cas du côté de la mer d’Alboran, une zone où l’activité sismique est importante. Un tsunami pourrait se former sur les côtes de Valence à Malaga mais aussi près des îles Baléares.

Crédit photo : iStock

Selon la Commission gouvernementale des océans, il est urgent de mettre en place un système d’alerte aux tsunamis pour se protéger de ces événements, sachant que les tsunamis peuvent se répercuter sur l’ensemble des zones côtières du globe. Très destructeurs, ils sont une menace pour l’humanité et ne doivent pas être pris à la légère.