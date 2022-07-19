Revisitez l'omelette avec le menemen à la turc, régalade assurée ! 

Ne repartez pas de Turquie sans avoir goûté le plat traditionnel du pays : le menemen. Voici la recette de cette spécialité turque, et c'est vraiment gourmand !
Composé d'oignon, de poivron, de tomate et d'œuf, le menemen n'est rien d'autre qu'une omelette façon turque ! Parmi toutes les recettes très gourmandes, on retrouve forcément la cuisine turque.
Avec le menemen turc, les œufs sont mis à l'honneur. Vous pouvez déguster le menemen turc avec un pain grillé par exemple !
Découvrez la recette turque du menemen, et c'est vraiment trop bon ! En cuisine, c'est vous le chef !
Ingrédients
- 2 oignons jaunes
- 6 tomates
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 6 oeufs
- 4 c. à soupe de concentré de tomate
- 1 botte de persil
- 1 pincée de piment (ou 3 de paprika si vous préférez)
- huile d'olive
- sel
- poivre
Préparation
1
Commencez la recette du menemen turc en préparant les légumes.
2
Lavez les poivrons et les tomates. Épépinez les poivrons. Coupez les poivrons et les tomates en petits dés. Réservez dans un bol à température ambiante.
3
Épluchez les oignons et émincez-les finement.
4
Faites chauffer une grande poêle avec un peu d'huile d'olive. Versez les oignons pour les faire suer. Laissez les oignons cuire pendant une dizaine de minutes à feu moyen.
5
Ajoutez les tomates et les poivrons. Assaisonnez avec du sel, du poivre et un peu de persil ciselé. Laissez mijoter doucement à feu doux et à couvert.
6
Confectionnez une sauce onctueuse en versant le concentré de tomates et la pincée de piment. Mélangez doucement et laissez cuire à couvert encore 10 minutes.
7
Pendant la cuisson, cassez les oeufs dans un petit saladier. Battez-les à la fourchette. Assaisonnez les oeufs avec du sel, du poivre et un peu de persil ciselé.
8
Versez la préparation à l'oeuf dans la poêle avec les légumes. Faites cuire quelques minutes.
9
Dans un grand plat, servez cette recette chaude avec des feuilles de persil fraîches. Régalez-vous avec cette spécialité turque au déjeuner par exemple !
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter de la viande à ce plat. En Turquie, on mange aussi ce plat typique avec une saucisse sèche turque appelée «sucuk». Pour encore plus de gourmandise, rajoutez du fromage râpé sur le menemen.