Revisitez l'omelette avec le menemen à la turc, régalade assurée ! 

Par Jeanne Vermech ·

Menemen

Ne repartez pas de Turquie sans avoir goûté le plat traditionnel du pays : le menemen. Voici la recette de cette spécialité turque, et c'est vraiment gourmand !

Composé d'oignon, de poivron, de tomate et d'œuf, le menemen n'est rien d'autre qu'une omelette façon turque ! Parmi toutes les recettes très gourmandes, on retrouve forcément la cuisine turque.

Avec le menemen turc, les œufs sont mis à l'honneur. Vous pouvez déguster le menemen turc avec un pain grillé par exemple !

Découvrez la recette turque du menemen, et c'est vraiment trop bon ! En cuisine, c'est vous le chef !

Recette Menemen

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oignons jaunes
  • 6 tomates
  • 1 poivron rouge
  • 1 poivron vert
  • 6 oeufs
  • 4 c. à soupe de concentré de tomate
  • 1 botte de persil 
  • 1 pincée de piment (ou 3 de paprika si vous préférez)
  • huile d'olive
  • sel
  • poivre

Préparation

1
Commencez la recette du menemen turc en préparant les légumes. 
2
Lavez les poivrons et les tomates. Épépinez les poivrons. Coupez les poivrons et les tomates en petits dés. Réservez dans un bol à température ambiante. 
3
Épluchez les oignons et émincez-les finement.
4
Faites chauffer une grande poêle avec un peu d'huile d'olive. Versez les oignons pour les faire suer. Laissez les oignons cuire pendant une dizaine de minutes à feu moyen. 
5
Ajoutez les tomates et les poivrons. Assaisonnez avec du sel, du poivre et un peu de persil ciselé. Laissez mijoter doucement à feu doux et à couvert. 
6
Confectionnez une sauce onctueuse en versant le concentré de tomates et la pincée de piment. Mélangez doucement et laissez cuire à couvert encore 10 minutes. 
7
Pendant la cuisson, cassez les oeufs dans un petit saladier. Battez-les à la fourchette. Assaisonnez les oeufs avec du sel, du poivre et un peu de persil ciselé. 
8
Versez la préparation à l'oeuf dans la poêle avec les légumes. Faites cuire quelques minutes. 
9
Dans un grand plat, servez cette recette chaude avec des feuilles de persil fraîches. Régalez-vous avec cette spécialité turque au déjeuner par exemple !  
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter de la viande à ce plat. En Turquie, on mange aussi ce plat typique avec une saucisse sèche turque appelée «sucuk». Pour encore plus de gourmandise, rajoutez du fromage râpé sur le menemen. 
Cuisine du monde
- La suite après cette vidéo -

Jeanne Vermech

Au sujet de l'auteur :

Toujours en étude de journalisme, Jeanne a choisi Demotivateur pour faire son stage de fin d’études. Véritable passionnée de sujets insolites, de littérature et de voyages, elle est très ouverte sur le monde et aspire à devenir journaliste d’investigation. Soucieuse de transmettre l’information la plus juste et d’éclairer le lecteur, notre stagiaire-rédactrice web a un petit faible pour les articles décalés.

Plus de recettes