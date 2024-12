Pourquoi les serveurs vous disent “bonne dégustation” plutôt que “bon appétit” ?

Ces dernières années, un nouveau discours s’est invité dans la bouche des serveurs au restaurant, consistant à dire “bonne dégustation” plutôt que “bon appétit”. Mais d’où vient cette nouvelle habitude ?

Assis à la table d’un restaurant, vous vous apprêtez à recevoir votre plat des mains du serveur. Ce dernier vous souhaite alors une “bonne dégustation” ou un “agréable moment”. Cette formule de politesse est venue remplacer, depuis les années 2010, le traditionnel “bon appétit” que l’on exprime lorsque l’on se prépare à manger.

Auprès de la revue The Conversation, Kilien Stengel, enseignant spécialiste des discours gastronomiques et alimentaires et chercheur à l’Université de Tours, explique que cette évolution touche autant à la subtilité de la langue française qu’aux codes sociaux de la restauration.

En effet, l’expression “Bon appétit” se dit généralement en guise de mot de convivialité en début de repas. Il s’agit en réalité d’un pragmatème, c’est-à-dire une formule énoncée dans un contexte particulier, dont la composition a souvent été oubliée par le locuteur.

Crédit photo : iStock

Le mot “appétit” vient du latin “appetitus” qui est un dérivé du verbe “appatere”, signifiant “tendre vers, désirer, convoiter”. Ainsi, l’appétit peut se référer à différentes formes de désir et désigne généralement une “inclination liée à une fonction naturelle, ayant pour objet le bien-être de l’organisme”.

Des expressions comme marqueurs sociaux

L’expression “Bon appétit”, apparue au XVIIème siècle, tend à prescrire la volonté de souhaiter à autrui de se sustenter suffisamment. Aux XIXème et XXème siècles, l’expression ne se décline pas de la même manière selon le statut social car dans les cercles plus distingués, l’expression est jugée inconvenante. En effet, “bon appétit” met en valeur les besoins premiers nous rapprochant de la condition animale, et nous éloignent du raffinement potentiel du repas servi.

Crédit photo : iStock

C’est ainsi que naît l’utilisation de “bonne dégustation”, perçu comme un marqueur social, indiquant un désir de sophistication. L’expression évoque une expérience gustative plus élaborée, une attention portée aux saveurs et aux arômes. Elle insiste sur le plaisir des sens et met en avant l’expérience du repas plutôt que sa simple finalité qui se résume à la satiété.

De nos jours, “bonne dégustation” est donc plus largement utilisé dans les restaurants gastronomiques par les serveurs tandis que “bon appétit” reste une expression qui demeure plus fréquente dans le cercle privé.