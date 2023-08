Vous avez des yaourts périmés ? On vous dit si vous pouvez les manger ou non !

Les yaourts, c'est super bon et les humains du monde entier s'accorderont à le dire, à part peut-être tous ceux qui n'aiment pas ça. En revanche, il est nécessaire de ne pas faire n'importe quoi quand on dépasse la date limite de consommation. Voici quelques précisions qui vous serviront certainement.

La France raffole de yaourts, ce n'est pas nouveau (et voici au passage plein de recettes délicieuses). Mais peut-on vraiment en manger une fois que la date limite de consommation est dépassée ? Tout d'abord, il parait bon de rappeler une chose : la DLC (date limite de consommation) n'est pas à la DLUO (la date de limite d'utilisation optimale). Pour faire bref, la DLC correspond à la date approximative ou exacte de la péremption, tandis que la DLUO correspond à la date à partir de laquelle un aliment perd sa saveur optimale ou ses nutriments, mais reste consommable. Nuance.

Crédit image : iStock

Un yaourt périmé ? Pas d'inquiétude, mais…

Pour énormément d'aliments, les producteurs mettent une DLC que l'on peut en réalité dépasser, ce qui donne d'ailleurs lieu à un sacré gâchis pour tous les invendus. Alors bien sûr, cela dépend des produits (une viande rouge ne se conserve pas de la même manière qu'une viande blanche, par exemple) et cette règle s'applique aussi aux yaourts.

Sachez qu'en réalité, un yaourt peut être mangé jusqu'à trois semaines après la DLC, selon plusieurs enquêtes ! De quoi éviter le gaspillage en les jetant trop tôt. Toutefois, faites aussi simplement confiance à quelque chose que l'on oublie trop souvent : l'instinct. Si vous détectez une mauvaise odeur ou un mauvais goût lors des premières cuillerées, ne prenez pas de risque et dirigez-vous vers la poubelle.

Crédit image : iStock

Quelques astuces pour la conservation

Maintenant que vous savez que vous pouvez manger vos yaourts jusqu'à trois semaines après la date limite de consommation, vous voilà sortis de beaux draps. Sachez néanmoins que pour les conserver au mieux, il est nécessaire de les stocker au frais et pas ailleurs : si vous avez conservé des yaourts à température trop élevée un peu de temps, avant de les remettre au réfrigérateur, ils ne seront certainement plus comestibles.

Au-delà de l'odeur et du goût, sachez aussi que le gonflement du yaourt dans son emballage est un mauvais signe. Un facteur qui s'applique d'ailleurs à bien d'autres aliments !

Enfin, dernier conseil, mais il est possible de congeler ses yaourts tout simplement et cela fonctionne très bien : on peut alors dépasser de deux mois la date de péremption. Et ça, c'est bon à savoir !