Voici l'astuce de ce médecin pour savoir si vous buvez assez d'eau

Alors que la canicule se poursuit en France, on vous révèle une astuce qui vous permettra de savoir si vous buvez assez d’eau.

C’est bien connu, il est important de rester hydraté(e) en période de canicule. Vous l’ignorez peut-être, mais la déshydratation peut être dangereuse pour la santé.

En d’autres termes, le manque d’eau dans le corps provoque des maux de tête, des étourdissements ou encore une sensation de fatigue. Dès lors, comment savoir si l’on est assez hydraté(e) ? Cela tombe bien, le médecin généraliste Jimmy Mohamed a répondu à cette question sur la radio RTL.

Crédit Photo : istock

Cette astuce prouve que vous buvez assez d’eau

Pour ce faire, il suffit d’observer la couleur de vos urines. Résultat : plus les urines sont claires et transparentes, plus le niveau d’hydratation est élevé.

En revanche, une teinte plus foncée - jaune, orange, brunâtre - indique que vous manquez d’eau et que votre corps perd plus d’eau qu'il n'en absorbe.

«Lorsqu'il fait très chaud, si vous constatez que vos urines ont une couleur un peu orangée, très foncée, parfois malodorante, c'est que vous ne buvez pas suffisamment. La bonne quantité d'eau que vous devez boire dépend de vos urines», explique le médecin.

Crédit Photo : istock

Canicule ou non, il est recommandé de boire 1,5 L d’eau par jour. Cette quantité correspond à huit verres d’eau : au réveil, dans la matinée, dans l’après-midi, pendant le repas et avant le coucher. Si vous avez du mal à boire de l’eau, optez pour des tisanes et des infusions.

Enfin, vous pouvez aussi consommer des fruits et légumes gorgés d’eau comme la pastèque, le citron, le concombre ou les abricots.