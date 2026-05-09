40 ans après avoir été snobée, une invention de garage vient remplacer les plâtres médicaux

Créée en 1985 mais boudée lors d’un concours scientifique, une invention a été dépoussiérée par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) et pourrait bien bouleverser la médecine orthopédique, la robotique et même l’exploration spatiale.

Tout vient à point à qui sait attendre ! William Freeman, ingénieur au MIT, peut en témoigner. En 1985, il n’était qu’un jeune ingénieur lorsqu’il répond à un appel à projets du prestigieux magazine Scientific American. Sa proposition est audacieuse : repenser l’un des objets les plus banals de notre quotidien : la fermeture éclair.

Au lieu du système plat que nous connaissons tous, il invente un mécanisme tridimensionnel. Trois bandes souples munies de dents viennent s’emboîter grâce à un curseur circulaire. Une fois zippé, l’ensemble se verrouille pour former un tube rigide d’une solidité étonnante.

Malgré son ingéniosité pour faciliter le montage d’objets ou de meubles, le jury rejette le projet. William Freeman dépose tout de même un brevet et remet son prototype au fond de son garage, espérant que son idée trouvera un jour son public. Il aura fallu attendre quatre décennies pour que la technologie rattrape son imagination.

Crédit photo : YouTube / Jiaji Li

Aujourd’hui, le Laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle (CSAIL) du MIT a sorti l’invention de l’oubli grâce à l’impression 3D. Confrontés aux limites des matériaux à rigidité variable, souvent complexes à manipuler, les scientifiques ont compris que le vieux brevet de Freeman était la solution absolue.

Grâce à un nouveau logiciel de conception sur mesure et à l’impression 3D, l’équipe a modernisé le concept pour créer la « fermeture éclair en Y ». Baptisé « Y-Zipper », ce mécanisme métamorphe fonctionne ainsi : lorsqu’elle est ouverte, la structure ressemble à un calamar doté de trois tentacules ultra-flexibles. Dès que le curseur glisse, ces bras fusionnent pour former un pilier rigide et compact.

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Une invention révolutionnaire

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Le système est désormais entièrement paramétrable. Droite, courbée, enroulée comme un ressort ou torsadée, la fermeture éclair peut adopter n’importe quelle géométrie pour s’adapter à des besoins extrêmement précis.

Les applications pratiques de cette métamorphose mécanique sont vertigineuses. Dans le domaine du plein air, ce système permet de monter une tente de camping en une minute à peine, contre plus de six minutes pour une structure classique, la fermeture rigidifiant l’armature de la toile en un seul geste.

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Mais c’est dans le secteur médical que l’innovation brille le plus. En intégrant ce mécanisme à une attelle de poignet, un patient peut assouplir son plâtre la journée pour plus de confort, puis le verrouiller fermement la nuit pour protéger son articulation. Une flexibilité impensable avec de la résine traditionnelle.

Couplée à de minuscules moteurs, la fermeture en Y permet même de créer des robots quadrupèdes capables de rétracter ou d’allonger leurs pattes à la demande pour franchir des terrains accidentés.

Testée sur plus de 18 000 cycles d’ouverture et de fermeture, l’élasticité du plastique absorbe parfaitement les chocs. L’équipe du MIT envisage déjà de décliner le concept en métal pour déployer des abris d’urgence lors de catastrophes naturelles, ou pour équiper les futurs vaisseaux spatiaux en quête d’échantillons extraterrestres.