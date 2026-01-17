À 92 ans, elle reçoit des amendes pour excès de vitesse alors que sa voiture n'a pas quitté son garage... depuis des mois

Direction la Belgique, où une nonagénaire reçoit des amendes pour excès de vitesse. Problème : elle a abandonné le volant depuis plus d’un an.

Du haut de ses 92 ans, Fernanda Vandewalle est confrontée à une situation pour le moins étonnante.

Cette pensionnaire d’une maison de retraite située à Bissegem, près de Courtrai en Belgique, est sommée de payer des amendes pour excès de vitesse.

Le hic ? La retraitée ne conduit plus depuis un an et demi.

Crédit Photo : iStock

Deux amendes en deux semaines

Cette ancienne automobiliste est accusée d’avoir commis une première infraction le 18 décembre 2025. Elle aurait conduit à 74km/h au lieu de 70 sur une route à Farciennes. Montrant de la contravention : 63,42 euros.

La nonagénaire a reçu une deuxième amende le 29 décembre. Celle-ci fait état d’un excès de vitesse de 2 km/h au-dessus de la limite autorisée. Un délit facturé au même tarif que le précédent.

Contre toute attente, cette mamie belge serait sur le point de recevoir une troisième amende. Pour l’heure, la vieille dame doit s’acquitter de la somme de 126, 84 euros.

Crédit Photo : iStock

« Je ne comprends pas »

Pour Fernanda, c’est l’incompréhension. Et pour cause : sa voiture a été flashée à plus de 90 km de son domicile, alors que le véhicule est stationné chez sa fille. La famille de la retraitée s’apprête même à revendre l’automobile.

Selon son petit-fils, la plaque d’immatriculation n’a pas fait l’objet d’un vol

« Je ne comprends pas. Ce sont tout de même des sommes importantes, ça commence à faire beaucoup », confie la principale concernée au quotidien Het Laatste Nieuws.

Avant d’ajouter :

« Je n’ai aucune raison de payer cela, absolument aucune ».

Crédit Photo : iStock

Alerté par les proches de Fernanda, le service des contraventions a ouvert une enquête interne pour comprendre ce qu’il s’est passé. En attendant, il recommande à la pensionnaire de ne pas payer les contraventions.

Affaire à suivre…