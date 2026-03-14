Il attrape un cambrioleur dans son garage et le torture avec l'aide d'un ami

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Un homme rentre dans une maison par effraction

Un habitant de Châteauroux, dans l’Indre, a voulu se faire justice en séquestrant et torturant un cambrioleur dans son garage, à l’aide d’un ami. Les deux hommes ont été condamnés à des peines de prison ferme.

Que faire lorsque vous surprenez un cambrioleur à votre domicile ? Le seul réflexe légal à avoir, c’est d’appeler la police. Cependant, certains estiment qu’ils ont le droit de se faire justice avec leurs propres moyens, quitte à enfreindre eux-mêmes la loi.

C’est ce qui est arrivé à un habitant de Châteauroux, dans l’Indre, le 7 mars dernier. Dans la nuit, plusieurs hommes se sont introduits dans le garage de l’habitant, opérant plusieurs allers-retours pour dérober ses effets personnels, selon la Nouvelle République. Cependant, un ami de l’habitant hebergé chez lui est parvenu à attraper l’un des cambrioleurs, âgé de 24 ans.

Un homme rentre dans une maison par effractionCrédit photo : iStock

Ils le brûlent au fer à repasser

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Plutôt que d’appeler la police, les deux hommes l’ont attaché, menacé et torturé. La victime a ainsi été brûlée dans le dos avec un fer à repasser à de nombreuses reprises et frappée à coups de club de golf. Le jeune homme n’a été relâché qu’au matin au niveau d’un distributeur, où il a été forcé de retirer 80 euros en guise de dédommagement.

À l’audience, le prévenu a reconnu les faits, tout en expliquant avoir agi sous le coup de la « colère » et par crainte pour la sécurité de ses enfants.Il a toutefois assuré regretter ses actes.

Un policierCrédit photo : iStock

Malgré un casier judiciaire vierge, il a été condamné à quatre ans de prison, dont deux ferme. Inconnu de la justice lui aussi, son ami a écopé de trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire.

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Au sujet de l'auteur :

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