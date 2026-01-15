En plein test, cet ingénieur reçoit un coup de pied dans l'entrejambe de la part... d'un robot qui semble se moquer de lui

Par |

Capture d'écran YouTube

En Chine, un robot humanoïde a donné accidentellement un coup de pied dans les parties intimes d’un ingénieur lors d’un test de combat.

Quelques améliorations à revoir.

Direction la Chine où une vidéo, montrant un robot humanoïde agresser, sans le faire exprès, un ingénieur durant une séance de test, est devenue virale sur les réseaux sociaux, rapporte le Daily Star.

Un robot donne un coup de pied à un ingénieur…

Cette scène a été immortalisée mercredi 24 décembre à Shanghai, la plus grande ville de l’Empire du Milieu. Ces images montrent un robot G1, développé par l’entreprise chinoise Unitree Robotics, en pleine démonstration de kung-fu dans un espace de bureau.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la machine imite les gestes d’un ingénieur. Celui-ci effectue alors une série de mouvements inspirés des arts martiaux chinois.

Selon les informations du tabloïd britannique, l’employé porte une combinaison de capture transmettant ses mouvements au robot, qui copie les actions son « maître ».

Capture d'écran YouTubeCrédit Photo : CosmoV / SWNS

Alors que l’homme et l’automate boxent dans le vide, ils lèvent tous les deux la jambe presque simultanément. C’est dans ce contexte que l’humanoïde donne un coup de pied dans les parties intimes de son camarade, qui se plie en deux à cause de la douleur.

De son côté, le robot reproduit la même posture que le blessé quelques secondes plus tard, donnant l’impression de se moquer de lui.

Capture d'écran YouTubeCrédit Photo : CosmoV / SWNS

… et déchaîne la toile

Sans réelle surprise, cette séquence a fait le tour de la toile. Celle-ci a suscité aussi de nombreuses réactions amusées dans la section commentaires.

Une personne a écrit :

« La seule chose pire que de recevoir un coup de pied dans l’entrejambe, c'est de se donner soi-même un coup de pied dans l’entrejambe ».

Une autre personne a indiqué :

« Ce robot n'imitait pas. Il se moquait ».

Une troisième a commenté :

« Le robot a vu sa chance, et l'a saisie avec beaucoup d’habileté ».

Le robot G1 mesure environ 1,30 mètre et pèse 35 kilos. Ce modèle est destiné à l’aide à domicile, ainsi qu’à l’exécution des tâches répétitives. Il possède une grande amplitude de mouvement et une grande dextérité.

Source : Daily Star
Suivez nous sur Google News
Robot

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Robot humanoïde de combat
Ces 50 000 robots « de combat » pourraient bientôt remplacer les soldats de l’armée américaine
Un robot remplit un lave-vaisselle
Des robots capables de ranger la vaisselle et de plier le linge pourraient bientôt arriver dans votre maison
Robot aspirateur DEEBOT X11
Faites le ménage les yeux fermés avec cet aspirateur robot autonome 2.0
Un robot nettoyeur de piscine iGarden Série K
Voici comment nettoyer sa piscine en profondeur, sans le moindre effort
Un robot humanoïde poursuit des enfants dans la rue
Un robot humanoïde poursuit des enfants dans la rue, la vidéo terrifie les internautes