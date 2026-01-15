En plein test, cet ingénieur reçoit un coup de pied dans l'entrejambe de la part... d'un robot qui semble se moquer de lui

En Chine, un robot humanoïde a donné accidentellement un coup de pied dans les parties intimes d’un ingénieur lors d’un test de combat.

Quelques améliorations à revoir.

Direction la Chine où une vidéo, montrant un robot humanoïde agresser, sans le faire exprès, un ingénieur durant une séance de test, est devenue virale sur les réseaux sociaux, rapporte le Daily Star.

Un robot donne un coup de pied à un ingénieur…

Cette scène a été immortalisée mercredi 24 décembre à Shanghai, la plus grande ville de l’Empire du Milieu. Ces images montrent un robot G1, développé par l’entreprise chinoise Unitree Robotics, en pleine démonstration de kung-fu dans un espace de bureau.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la machine imite les gestes d’un ingénieur. Celui-ci effectue alors une série de mouvements inspirés des arts martiaux chinois.

Selon les informations du tabloïd britannique, l’employé porte une combinaison de capture transmettant ses mouvements au robot, qui copie les actions son « maître ».

Crédit Photo : CosmoV / SWNS

Alors que l’homme et l’automate boxent dans le vide, ils lèvent tous les deux la jambe presque simultanément. C’est dans ce contexte que l’humanoïde donne un coup de pied dans les parties intimes de son camarade, qui se plie en deux à cause de la douleur.

De son côté, le robot reproduit la même posture que le blessé quelques secondes plus tard, donnant l’impression de se moquer de lui.

Crédit Photo : CosmoV / SWNS

… et déchaîne la toile

Sans réelle surprise, cette séquence a fait le tour de la toile. Celle-ci a suscité aussi de nombreuses réactions amusées dans la section commentaires.

Une personne a écrit :

« La seule chose pire que de recevoir un coup de pied dans l’entrejambe, c'est de se donner soi-même un coup de pied dans l’entrejambe ».

Une autre personne a indiqué :

« Ce robot n'imitait pas. Il se moquait ».

Une troisième a commenté :

« Le robot a vu sa chance, et l'a saisie avec beaucoup d’habileté ».

Le robot G1 mesure environ 1,30 mètre et pèse 35 kilos. Ce modèle est destiné à l’aide à domicile, ainsi qu’à l’exécution des tâches répétitives. Il possède une grande amplitude de mouvement et une grande dextérité.