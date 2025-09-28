Des robots capables de ranger la vaisselle et de plier le linge pourraient bientôt arriver dans votre maison

La société Figure AI a récemment dévoilé ses nouveaux robots domestiques, capables de vider un lave-vaisselle, plier le linge et ranger des courses. Une évolution étonnante qui pourrait arriver dans nos foyers.

C’est une idée que l’on retrouve dans les films de science-fiction depuis des années et qui pourrait devenir réalité. La start-up californienne Figure AI est en train de créer des robots humanoïdes capables de nous remplacer pour effectuer des tâches domestiques du quotidien.

Ces robots ont deux bras, deux jambes et une tête afin d’imiter les gestes humains. Sur les premières démonstrations faites par la société, on peut les voir en train de plier des serviettes, ranger la vaisselle ou stocker des courses. Ces robots sont capables d’analyser leur environnement, de répondre à des instructions orales et d’agir sans programmation spécifique, ce qui signifie qu’ils sont capables de se développer et d’apprendre de nombreuses compétences.

Today we unveiled the first humanoid robot that can fold laundry autonomously



Same exact Helix architecture, only new data pic.twitter.com/0iEToKfETD — Figure (@Figure_robot) August 12, 2025

Les robots du futur

L’objectif de Figure AI est de laisser ses robots exécuter n’importe quelle tâche manuelle, comme le ménage, la cuisine et le montage de meubles. Sur une vidéo partagée par l’entreprise, on peut voir un robot remplir un lave-vaisselle. Grâce à un bon niveau de dextérité, il est capable de saisir des verres, des bols et des assiettes avec suffisamment de force pour les tenir sans les casser. Il les pose ensuite dans le lave-vaisselle au bon endroit et dans le bon sens.

Today we're unveiling F.02 loading the dishwasher autonomously pic.twitter.com/gVGW7BlAAZ — Figure (@Figure_robot) September 3, 2025

Mais comme le révèle Futura Sciences, ces robots ont encore quelques imperfections. Sur la vidéo, on peut notamment voir que la vaisselle est lâchée un peu brutalement et que le robot manque de précision dans le placement des objets.

“Nous intensifions nos efforts pour introduire les robots dans les foyers. Pour y parvenir, nous devons développer une intelligence similaire à celle des humains chez les robots. Aujourd’hui, nous présentons un réseau neuronal capable de charger de manière autonome un lave-vaisselle”, a déclaré Figure AI, selon Presse Citron.

Selon la start-up, les premiers tests en condition réelle devraient être effectués dès cette année. D’ici quatre ans, 100 000 robots pourraient être déployés. Mais pour acquérir un robot de la sorte, il faudra y mettre le prix : comptez entre 15 000 et 20 000 euros pour l’achat d’un robot.

Si cette nouvelle technologie pourrait bientôt arriver dans nos foyers, cette entreprise n'est pas la seule à travailler sur des robots domestiques. C'est également le cas de la société norvégienne 1X Technologies qui a présenté un robot capable de passer l'aspirateur, laver les vitres, porter et ranger des sacs de courses. Des technologies révolutionnaires.