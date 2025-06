Un nouveau feu stop bientôt installé à l'avant des voitures ?

Une équipe d’ingénieurs slovaques a proposé de placer un nouveau feu stop à l’avant des voitures, qui pourrait faire baisser le nombre d’accidents de 17%. La proposition est actuellement étudiée par la Commission européenne.

Les véhicules pourraient être bientôt affublés d’un nouveau feu stop à l’avant. En effet, des ingénieurs slovaques ont mis au point un nouveau dispositif qui prendra place au centre de la calandre avant des voitures. Ce dispositif vise à rendre la route plus sûre en aidant à mieux comprendre les intentions des conducteurs, qui plus est dans une ère où les véhicules autonomes arrivent de plus en plus sur le marché.

Ce feu stop s'allumera en vert pour indiquer que le véhicule est à l’arrêt. Le but principal de ce quatrième feu stop est de limiter les accidents et d’améliorer la sécurité sur nos routes, surtout au niveau des intersections où se croisent de nombreux usagers. La proposition est actuellement étudiée par la Commission européenne qui a demandé des données scientifiques avant de rendre son avis.

Crédit photo : iStock

Selon une étude parue dans la revue scientifique “Vehicles”, l’ajout de ce dispositif pourrait faire baisser le nombre d’accidents aux intersections de 7 à 17%.

Les avantages d’un tel système sont multiples car il permettrait de réduire le temps de réaction des conducteurs, et il contribuerait à diminuer la vitesse des collisions, ce qui aiderait à atténuer la gravité des blessures en cas d’accident. En outre, il clarifierait les intentions du conducteur pour tous ceux qui se déplacent sur la route.

Crédit photo : iStock

Uniformiser ce nouveau dispositif avec les véhicules autonomes

Toutefois, quelques défis techniques restent à relever pour que le quatrième feu stop fonctionne bien, à l’instar des feux à LED dont la visibilité peut être limitée sur les côtés du véhicule, d’où l’éventualité d’ajouter aussi des feux latéraux pour garantir une visibilité maximale, notamment dans les rues où la priorité à droite s’applique.

Dans une optique d’évolution vers une circulation majoritairement dominée par des véhicules autonomes, on envisage également des phares turquoise ou un quatrième feu blanc. Celui-ci s’allumerait quand les voitures autonomes seraient en majorité à un carrefour, signalant aux conducteurs non autonomes qu’ils doivent adopter le comportement des véhicules automatisés présents. Ce système repose sur la capacité des véhicules autonomes à communiquer entre eux et avec les feux de signalisation environnants.

Crédit photo : iStock

Jusqu’à présent, des tests réalisés suggèrent qu’avec une augmentation du nombre de véhicules autonomes, la fluidité du trafic urbain s’améliorerait nettement. Si cette innovation semble intéressante, elle n’est pas encore prête à être déployée immédiatement. Le dernier mot sera, de toute façon, prononcé par la Commission européenne pour intégrer ce quatrième feu dans les normes.