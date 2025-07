Voici ce que vous risquez si vous conduisez en tongs ou pieds nus

A-t-on le droit de conduire en tongs, en sandales ou même pieds nus ? Réponse dans cet article.

Pendant les vacances d'été, avec les fortes chaleurs et les allers-retours à la piscine, ou à la mer, on peut être tenté de conduire en tongs. Mais avons-nous vraiment le droit ? Que risquons-nous si nous sommes arrêtés par les forces de l’ordre ?

Crédit photo : iStock

Contrairement aux idées reçues, aucun texte de loi n’interdit explicitement de conduire en tongs ou n'oblige à porter un certain type de chaussures pour la conduite. Cependant, l’article R 412-6 II du Code de la route indique que tous les automobilistes doivent conduire de manière sécurisée, être libres de leurs mouvements et capables d'intervenir en cas d'urgence.

“Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.”

Peut-on conduire avec des tongs ?

Cet article précise que le conducteur ne doit pas être gêné pour conduire. Or, la conduite avec des tongs ou des sandales, qui sont mal fixées aux pieds, peut représenter un danger. Comme l’explique Charente Libre, un automobiliste peut avoir les pieds qui glissent ou ne pas avoir le temps de réagir dans l’urgence à cause de ses tongs, ce qui représente un comportement dangereux sur la route.

Crédit photo : iStock

Si aucun texte de loi n’interdit de conduire en portant des tongs, chaque conducteur doit en revanche faire attention à sa sécurité. Ainsi, un gendarme ou un policier peut vous verbaliser s’il estime que vous manquez à cette règle en conduisant avec des tongs, ou alors pieds nus. Dans ce cas, vous risquez une amende de deuxième classe d'un montant de 35 euros, qui peut être minorée à 22 euros, ou majorée à 75 euros, selon les situations et les délais de paiement. Aucun point ne peut être retiré sur le permis de conduire et il n’est pas possible de contester l’amende, car conduire en tongs, en sandales ou pieds nus est un comportement dangereux.

Quelles sanctions ?

Si vous vous faites arrêter et que vous n’avez pas d’autres chaussures pour conduire, votre véhicule peut être immobilisé. En cas d’accident, votre assurance auto peut également refuser de vous indemniser si vous conduisez en tongs, et ce même si vous avez souscrit un contrat tous risques.

“Si on est impliqué dans un accident et que l’adversaire ou l’assurance démontre que l’on conduisait en tongs, alors ça peut être considéré comme une faute. L’assurance peut, dans ce cas, refuser d’indemniser le conducteur partiellement ou totalement”, explique Me Benoît Guillotin, avocat et spécialisé en droit routier, à Ouest-France.

Enfin, si vous avez un accident de voiture et que vous portiez des tongs en conduisant, cela pourrait jouer en votre défaveur au tribunal.

Pour rappel, conduire avec des tongs est une mauvaise habitude qu'adoptent de nombreux Français, sans en connaître les conséquences. C'est également le cas de ce geste fréquent au volant qui peut être sanctionné d'une grosse amende.

Des éléments importants à connaître avant de prendre la route en été.