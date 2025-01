Ce bug de l'iPhone provoque des retards en série au travail, rendant fous ses utilisateurs

Si vous avez un iPhone, vous êtes certainement arrivé en retard au travail à de nombreuses reprises. La faute à un bug concernant l’application du réveil qui rend fou ses utilisateurs.

“Désolé, mon réveil n’a pas sonné !” La panne d’oreiller est généralement l’excuse la plus utilisée pour justifier un retard au travail. Cependant, il semblerait que cette excuse soit devenue de plus en plus tendance pour celles et ceux qui possèdent un iPhone. C’est ce que révèle le New York Post, qui a recueilli de nombreux témoignages de retardataires.

Selon eux, l’alarme de leur smartphone de la marque Apple rencontre un sérieux dysfonctionnement qui l’empêche de se déclencher à la bonne heure. Sur Reddit, des internautes ont partagé leur expérience d’une alarme réveil qui se déclenche, tantôt en silence, tantôt pas du tout.

“Il m’est arrivé plusieurs fois d’être en retard parce que mon alarme déclenchait… en mode silencieux” “Je me suis sentie folle en essayant d’expliquer cela à mon patron sans avoir l’air de mentir”

Crédit photo : iStock

Un bug reconnu par Apple

En effet, cette excuse peut paraître, au premier abord, facile et peut cacher des raisons plus difficiles à assumer pour expliquer un retard. Mais pour les utilisateurs d’un iPhone, l’excuse est devenue de plus en plus récurrente. À en croire les différents témoignages, ils sont nombreux :

“Cela m’est arrivé plusieurs fois et j’ai cru devenir fou. Je me réveillais deux heures après l’heure réglée. Parfois, l’alarme se déclenchait en silence”

Crédit photo : iStock

Les utilisateurs peuvent en tout cas se réfugier derrière la responsabilité d’Apple. Un bug technique inhérent à l’appareil a été constaté, depuis avril 2024.

La firme Apple a elle-même reconnu l’existence de ce bug et travaillerait à la mise au point d’un correctif. Ainsi, en attendant la mise à jour de résolution, les utilisateurs d’un iPhone doivent trouver une autre solution, comme le bon vieux réveil mécanique d’antan.