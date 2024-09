Voici pourquoi il faut éviter de faire sonner son réveil plusieurs fois selon la science

Avec les smartphones, il est possible de programmer son réveil en plusieurs temps. Une habitude qu’il faudrait à tout prix éviter de prendre selon certains spécialistes du sommeil.

C'est le matin et le réveil sonne ! Une fois, puis deux fois et encore une troisième fois ! Nombreux sont ceux qui utilisent la fonction de rappel d’alarme sur leur smartphone, afin de pouvoir se réveiller de façon progressive plutôt que brutale.

En effet, selon une étude réalisée en 2014 par l’institut de sondage Opinion Matters, 64% des Français utilisaient cette fameuse fonction. Cette habitude nous donne l’impression de gagner quelques minutes de sommeil. Cependant, il semblerait que ce type de réveil ne soit pas vraiment sain pour l’organisme, comme le soulignent des scientifiques spécialistes du sommeil.

Crédit photo : iStock

Des experts du centre Sleep Clinic Services, basé à Brisbane en Australie, cette habitude ne permet pas vraiment de se réveiller en douceur. Les rappels de sonnerie ont un impact négatif sur le cerveau et le corps car lorsque vous vous rendormez après avoir éteint l'alarme, la seconde sonnerie vient perturber un nouveau cycle de sommeil qui venait de s’enclencher.

“Votre corps et votre cerveau sont désorientés. Après les avoir réveillés en sursaut, vous leur dites qu’il est temps de se rendormir, et ainsi de suite. Plus vous mettez de rappels d’alarmes, plus ils seront désorientés.”