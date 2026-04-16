Unitree R1, le robot humanoïde domestique chinois, vendu à 4 000 euros sur AliExpress

Le fabricant chinois Unitree vient de lancer la commercialisation de son robot humanoïde domestique, baptisé “R1”. Disponible en précommande sur son site et sur AliExpress, il est proposé à 4 200 euros.

Est-ce le début d’une nouvelle ère pour l’humanité ? L’ère durant laquelle les robots humanoïdes vont s’installer progressivement dans nos foyers. Le top départ a été donné en ce mois d’avril 2026 par le fabricant chinois Unitree, avec la mise en vente de son robot humanoïde R1 sur son site internet, ainsi que sur la plateforme d’e-commerce AliExpress.

Pour ceux qui ont peut-être déjà vu ces fameuses vidéos de chiens-robots qui se déhanchent sur des musiques connues, il s'agit du même fabricant. Sauf que désormais, les robots nous ressemblent vraiment. Ils sont composés de bras, de jambes et d'une tête. Leur seule différence est la taille : le modèle R1 mesure 1,23 m et pèse entre 25 et 29 kg, selon les options.

Crédit photo : Unitree

Ces humanoïdes fonctionnent par batterie et disposent d'une autonomie d'une heure, ce qui reste relativement faible. Des haut-parleurs et caméras, dont le rôle est le même que celui de nos yeux, permettent de situer le robot dans son environnement.

Celui-ci bénéficie surtout d'une grande puissance informatique pour traiter les images que ses caméras voient. Elle lui permet d'interagir en fonction et d'éviter un obstacle, par exemple, ou de viser quelque chose. À l’instar d'un robot aspirateur qui va éviter les obstacles chez vous.

Crédit photo : Unitree

Une révolution similaire aux smartphones ?

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Dans l'immédiat, ce robot n'est pas très utile. En revanche, son prix de 5 000 dollars (4 200 euros) reste plutôt bon marché pour intéresser des technophiles un peu fortunés, juste pour le plaisir de l'avoir.

On peut apercevoir ce que peut réaliser le modèle R1 dans les vidéos de démonstration de la marque. Celui-ci peut faire des roues, marcher sur les mains et même se battre à la manière d'un combattant d'arts martiaux.

Crédit photo : Unitree

En mettant de côté le divertissement, ce robot peut porter des objets, puisque chaque bras peut soulever jusqu'à deux kilos. Peut-être que demain, il pourra pousser votre chariot au supermarché pour vous. Il faudra des petits programmes informatiques que l'on va charger dans le cerveau du modèle R1.

Unitree will start selling its cheapest humanoid robot, the R1, on Alibaba’s AliExpress next week for international markets including North America, Europe, Japan, and Singapore.



The 123-cm-tall, 27-kg R1 was unveiled last year with a promise of a $5,900 starting price. pic.twitter.com/DYUC0qJvPK — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) April 9, 2026

Le scénario est un peu similaire à celui de l'apparition des smartphones en 2007. À leur sortie, on ne savait pas davantage quoi en faire. Puis les fameuses applications sont arrivées comme des petits programmes que l'on télécharge, et ont donné des usages à notre smartphone.

Il en sera sûrement de même avec les robots humanoïdes. Voilà pourquoi il faut retenir cette date de la première vente à grande échelle en avril 2026 de ces compagnons automatisés, qui peut être une période de bascule pour l'humanité.