Découvrez avec cette astuce le surnom secret que l'on vous donne sur Whatsapp

Vous avez toujours rêvé de savoir sous quel nom ou autre appellation vos amis ou votre famille vous qualifient sur Whatsapp ? C’est désormais possible et on vous dit comment le découvrir.

Crédit : antonbe/ Pixabay

Vous n’êtes pas sans savoir que les utilisateurs de Whatsapp attribuent des noms -comme n’importe quelle application de messagerie instantanée ou application de SMS- à leurs contacts pour pouvoir les identifier plus facilement.

Vous en faites peut-être partie et dans ce cas, vous utilisez : ou des surnoms sympathiques pour vos proches, amis, famille ou bien des surnoms pas très agréables pour votre patron, vos collègues et autres personnes à qui il ne vaudrait mieux pas souffler le qualificatif que vous leur avez attribué.

Aussi, rappelez-vous que vous possédez peut-être, vous aussi, un surnom qui vous est totalement inconnu. Alors, afin de savoir qui parmi vos contacts possède un certain qualificatif pour vous désigner, il existe une méthode toute simple. Suivez le guide.

Découvrez votre surnom secret sur Whatsapp

Difficile de voir autre chose que le fameux « vous » lorsque l’un de vos messages est repris dans la conversation Whatsapp pour reconnaître l’auteur du message. Pourtant, il existe bien une méthode pour découvrir le surnom par lequel on vous désigne secrètement sur Whatsapp.

Crédit : terimakasih0/ Pixabay

Après avoir mis à jour votre application Whatsapp, rendez-vous dans la conversation de votre choix dans laquelle vous êtes curieux de découvrir le surnom que l’on vous attribue. Demandez ensuite à cette personne de vous envoyer votre fiche de renseignement Whatsapp (sur laquelle se trouve votre identifiant et donc le fameux surnom que vous recherchez, mais aussi votre numéro de téléphone…) et ce, sans éveiller les soupçons bien évidemment : sélectionnez « partager » puis « partager le contact » ou plus simplement sélectionnez « pièce jointe » (la forme de trombone dans l’espace de texte), puis inclure la fiche voulue après avoir choisi « contacts » et enfin, envoyez le message).

Alors pour ce faire, dites à cette personne qu’il s’agit d’une urgence et que vous en avez besoin pour le transférer à un interlocuteur professionnel ou autre. En gros, il ne faut pas mettre la puce à l’oreille à la personne à qui vous demandez. Ainsi, en la pressant, elle n’aura sûrement pas le temps de modifier votre surnom.

Il s’agit d’un subterfuge malin et sournois pour parvenir à vos fins. Et tous les moyens sont bons pour découvrir le surnom, sympa ou nom, que certains de vos contacts vous attribuent.