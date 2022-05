Japon : des ingénieurs battent le record du monde du débit Internet le plus rapide

Au Japon, des ingénieurs ont établi un nouveau record mondial pour la vitesse Internet la plus rapide, et c'est tellement puissant que vous seriez en mesure de télécharger près de 80 000 films en une seule seconde.

La vitesse d'Internet est généralement mesurée par la quantité de données pouvant être transmises entre deux appareils en une seconde. Le nouveau record est de 319 térabits par seconde. C'est le double du précédent record mondial de la vitesse Internet la plus rapide et environ 7,6 millions de fois plus rapide que la vitesse moyenne de l'Internet à domicile aux États-Unis (42 mégabits par seconde).

Différents types de connexions internet transmettent des données sur différents types de matériel. Les anciennes connexions par ligne commutée, par exemple, reposaient sur des fils téléphoniques, tandis que le type d'internet le plus rapide disponible aujourd'hui, la fibre, qu’un grand nombre d’entre nous possède déjà à la maison, utilise des câbles à fibres optiques. Ces câbles transmettent les données à l'aide d'impulsions lumineuses, qui se déplacent le long de fibres optiques fines avec des noyaux en verre ou en plastique. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il ne devrait pas être trop difficile d'intégrer cette technologie dans les infrastructures existantes.

Pour battre le record de vitesse de l'internet, des chercheurs de l'Institut national japonais des technologies de l'information et des communications ont mis au point une fibre optique expérimentale comportant quatre noyaux au lieu d'un seul. Ils ont ensuite combiné leur fibre avec un laser qui émet des impulsions à différentes longueurs d'onde et plusieurs techniques d'amplification du signal. Ils ont ainsi pu transmettre des données sur une distance de près de 3 000 kilomètres à 319 Tb/s.

Le laser et les amplificateurs utilisés pour battre le record de vitesse de l'Internet ne sont malheureusement pas bon marché, alors ne vous attendez pas à un Internet domestique de 300 Tb/s de sitôt. Cependant, il y a une partie de l'expérience qui pourrait avoir un impact sur votre vie dans un avenir pas si lointain : le développement d’une nouvelle fibre optique clairement puis puissante.

Une nouvelle connexion compatible avec les infrastructures actuelles

Les scientifiques ont réussi à faire tenir les quatre câbles dans une fibre de même diamètre que les fibres à un seul câble utilisées pour fournir l'Internet par fibre optique d'aujourd'hui. Cela signifie qu'il sera sans doute assez simple d'intégrer cette technologie à nos habitations. « Les chercheurs espèrent que ces fibres pourront permettre une transmission pratique de données à haut débit à court terme, contribuant ainsi à la réalisation du système de communication dorsal nécessaire à la diffusion de nouveaux services de communication au-delà de la 5G » peut-on lire dans le rapport d’étude.

