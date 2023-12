Cette nouvelle connexion internet ultra-rapide équivaut à 20 fois le trafic mondial en une seconde !

Si vous pensez que la fibre optique a changé votre vie, imaginez si celle-ci était encore 20 fois plus rapide. Une prouesse que des chercheurs japonais sont parvenus à réaliser !

Toujours plus haut ! Toujours plus vite ! Les évolutions technologiques nous permettent chaque jour de faciliter notre vie, de la rendre plus fluide. Seulement voilà, rien ne serait vraiment possible sans une connexion internet fiable et efficace. Du téléphone à internet, de l’ADSL à la 5G, il a fallu une trentaine d’années pour que la tortue devienne lièvre. Combien de temps faudra-t-il pour que le lièvre devienne guépard ?

La fibre optique n’est, en tout cas, pas au maximum de son potentiel si on en croit des chercheurs japonais de l’Institut national des technologies de l’information et des télécommunications (NICT). Ils ont réussi à atteindre une vitesse de 22,9 pétabits en une seconde, sur une seule fibre optique.

C’est tout simplement l’équivalent de 20 fois le trafic mondial total d’internet ! Il s’agit là du double de leur précédent record, établi à 10,66 pétabits par seconde. À titre de comparaison, une connexion fibrée domestique est de l’ordre d’un gigabit par seconde, et peut aller jusqu’à 10 gigabits par seconde. En sachant que 1 pétabit équivaut à... plus de 140 000 gigabits.

Crédit photo : iStock

Un exploit possible grâce à la combinaison de deux techniques

Mais comment ont-ils fait pour aller aussi vite ? Les chercheurs expliquent avoir combiné plusieurs techniques. Dans un premier temps, ils ont eu recours au multiplexage spatial (SDM), en créant une fibre contenant 38 cœurs physiques, chacun contenant trois modes pour un total de 114 canaux spatiaux.

Ensuite, ils ont utilisé le multiplexage en longueur d’ondes (WDM), qui permet d’utiliser plusieurs longueurs d’ondes différentes de lumière pour transmettre plusieurs signaux en même temps.

En combinant ces deux techniques et en optimisant le système de correction d’erreurs, les chercheurs pensent qu’ils peuvent même atteindre la vitesse de 24,7 pétabits par seconde. Leur prochain défi, donc !

En attendant, ce n'est pas demain le débit internet de chaque foyer tournera aussi vite, mais c'est un aperçu prometteur pour l'avenir.