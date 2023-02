Voici les 15 meilleurs sites pour télécharger de la musique gratuite

Sur internet, il existe de nombreux sites où vous pouvez télécharger de la musique gratuitement mais certains ne sont pas vraiment légaux. On vous dit où télécharger de la musique gratuite et légale.

Il fut une époque où pour écouter votre musique préférée, vous n’aviez pas d’autre choix que d’allumer la radio et aller chez votre disquaire pour acheter les albums. Si vous n’aviez pas le budget, vous pouviez encore les écouter sur place, avec des casques audio mis à disposition. Il y a aussi les chaînes de télévision qui passent les clips des chansons les plus commerciales.



Cependant, depuis, l’avènement d’internet et des réseaux sociaux ont chamboulé le paysage musical et la façon de consommer de la musique. Le téléchargement illégal était monnaie courante, au grand dam des maisons de disque. Fini les postes radio et les baladeurs CD, les lecteurs mp3 ont inondé le marché et chacun avait sa petite playlist personnalisée dans la poche.

Les maisons de disques ont dû s’adapter et ont pris le pli du marché numérique. Les lecteurs mp3 ont disparu car désormais, ce sont les smartphones qui sont devenus les outils technologiques numériques préférentiels des consommateurs de musique.

Où télécharger de la musique gratuite ?

Pour accompagner cette numérisation de la musique, il y a donc eu l’apparition de nombreuses plateformes et sites internet proposant d’écouter de la musique légalement via internet. Aujourd’hui, tout le monde a au moins un abonnement sur Deezer, Spotify ou Apple Music, pour ne citer qu’eux. Et pourtant, si vous êtes réfractaire, il existe plein d’autres alternatives pour écouter de la musique gratuitement à travers des sites internet moins connus.

Vous pouvez désormais écouter la musique directement sur ces plateformes de streaming musical, gratuitement, disponible en application, quitte à vous manger les pubs entre chaque chanson. Ou sinon vous payez un abonnement pour vous épargner les pubs. Ces sites vous donnent aussi la possibilité de télécharger (ou download en anglais) la musique qui vous plaît afin de l’écouter sans avoir recours à une connexion internet.

Cependant, si vous n’êtes pas un grand fan de ces plateformes de streaming musical, il existe aussi d’autres sites web accessibles via votre ordinateur proposant de la musique d’excellente qualité audio pour les utilisateurs. Entre Soundcloud, Audiomack ou encore Free Music Archive, il y a du choix pour satisfaire vos oreilles, avides de musiques idéales en qualité audio parfaite.

Le plaisir audio de vos chansons préférées, la free music download des meilleurs artistes, sont désormais à portée de main, et ce gratuitement, et surtout légalement.

Au-delà des plateformes très connues de streaming musical, internet grouille de sites spécialisés de téléchargement de musique gratuite et légale, sous toutes ses formes, entre mixes et autres playlists.

Il existe pléthore de sites où vous pouvez également créer vos propres mix et playlists, ou même charger vos propres créations musicales si vous êtes un artiste en herbe qui gagne à être connu. Ces sites vous permettent d’être partagés à petite échelle et créer, autour de vous, une communauté partageant le même amour de la musique.

N’en jetez plus ! Si vous êtes un fan de musique et que vous en avez marre de payer des abonnements, ou vous manger des publicités à foison, pour écouter vos chansons préférées, il y a des solutions.



Voici 15 sites de téléchargement de musique gratuite :

1. Spotify

Il s’agit probablement de la plateforme de streaming musical la plus utilisée dans le monde. Alors certes, il y une version payante pour en profiter pleinement, mais il existe une version gratuite avec des publicités. Elle possède une bibliothèque de musique immense et surtout, elle propose toutes les nouveautés musicales dès leur sortie ! Il y a aussi la possibilité de télécharger la musique pour l’écouter hors connexion. Un vrai plus quand vous êtes dans l’avion par exemple. Disponible via Android et Apple évidemment sur votre smartphone, ou sur votre ordinateur !

2. Deezer

Autre mastodonte du streaming musical, Deezer a la particularité d’être… français ! Il a été le premier à s’engouffrer dans la brèche et possède une version gratuite avec son lot de publicités. Malgré la concurrence, la plateforme reste l’une des plus utilisées à travers le monde en étant disponible sur ordinateur, mais aussi sur smartphone via Android et Apple.

3. Amazon Music

Amazon est partout ! Originellement un site de livraison, la firme américaine s’est développé, notamment dans les médias avec Amazon Video, Amazon Prime et aussi Amazon Music. Comme les autres, cette plateforme de streaming musical propose un catalogue élargi de chansons à écouter gratuitement.

4. Spinrilla

On change d’univers avec Spinrilla qui est un site web spécialisé dans la musique urbaine. Si vous êtes fans de hip-hop, vous y trouverez sûrement votre bonheur. Dessus, via le site internet ou l’application, vous télécharger des chansons et des mixtapes de qualité gratuitement et légalement, même la musique la plus underground.



5. YouTube Music

La plateforme de vidéo la plus visitée sur internet a désormais sa plateforme de streaming exclusivement musicale. Vous y trouverez des musiques, des clips, des playlists et aussi des concerts. Elle propose aussi une version gratuite qui inclut des publicités, mais celle-ci ne vous permet pas d’écouter de la musique si votre smartphone ou ordinateur est verrouillé.

6. Soundcloud

Soundcloud est l’un des sites web de téléchargement de musique les plus réputés sur internet. Elle permet à de nombreux artistes indépendants d’y charger leurs créations, et on y trouve de tout, de mixes de DJ aux podcasts, en passant par les chansons les plus underground.

7. Datpiff

Les utilisateurs de Datpiff sont essentiellement des férus de hip-hop et peuvent proposer leurs mixes et playlists quand les artistes y mettent leurs albums. Un excellent site de qualité où vous y téléchargez à foison des trésors audio assez méconnus de musique urbaine.

8. Audiomack

Nouveau venu sur le marché, Audiomack est disponible sur le web ou sur application Android ou Apple. Sur cette plateforme de streaming musical, vous y trouverez toutes les chansons gratuitement et légalement en meilleure qualité. Un bonheur pour les amoureux de musique et de download car vous y téléchargez tout ce que vous aimez.

9. ReverbNation

Sur ReverbNation, vous pouvez opter pour le téléchargement en mp3 de toutes vos chansons préférées. C’est une belle plateforme pour les artistes en herbe qui y font connaître leurs musiques.

10. Musicovery

Sur le site de Musicovery, vous y trouverez tous types de productions musicales en téléchargement. Entre blogs, concerts, recommandations, playlistes et livres audio, c’est le site web parfait pour celles et ceux qui veulent écouter de la qualité audio au feeling et rien d’autre que l’humeur du moment.

11. Musopen

Sur le site de téléchargements Musopen, il est très facile de s’y retrouver. Il y a une partie du site pour écouter et download, une autre pour parcourir les créations gratuites, une web radio et une partie avec des applications pour apprendre à manier d’un instrument. Qui sait, vous allez peut-être vous révéler comme un maestro de la guitare ou du piano et que vous y publierez vos premiers chefs d'œuvres musicaux, autoproduits.

12. FMA (Free Music Archive)

Comme le dit son nom Free Music Archive, c’est l’eldorado de la musique gratuite. Sur FMA, vous y téléchargez et écoutez vos chansons préférées gratuitement, sans avoir besoin de créer un compte comme sur les autres sites et plateformes de musique. Et ça, c’est vraiment le must pour tout amoureux de musique qui ne veut pas se prendre la tête avec un abonnement ou une inscription.

13. Tubidy

Le site web Tubidy met à disposition de ses utilisateurs une superbe bibliothèque de téléchargements de musique en mp3. Et tout cela gratuitement, légalement et en superbe qualité audio ! Que demander de plus ? Rien d’autre à part de profiter à fond de votre musique préférée.

14. Playlists.net

Comme son nom l’indique, voici le site web qui vous propose exclusivement des playlists personnalisées en fonction de votre mood du moment. Des playlists audio à télécharger mais sachez que vous pouvez aussi créer les vôtres et les partager aux autres utilisateurs. Des playlists que vous pourrez aussi télécharger et écouter sur votre smartphone à n’importe quel moment de la journée.

15. Grooveshark

S’il n’est pas en haut de la chaîne alimentaire, Grooveshark a de quoi rassasier les amoureux de musique sur internet avec de nombreux playlists et un grand catalogue de chansons. Dans ce grand océan qu’est le monde de la musique, il a su faire sa place grâce un design attractif qui n’a rien à envier aux autres sites de téléchargement de musique.

Voilà, désormais vous n’avez plus d’excuses et vous pouvez laisser libre court à vos envies musicales avec tous ces sites internet et plateformes de streaming et de téléchargements. Bonne écoute !