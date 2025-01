Excédé de voir ses enfants sur leur smartphone, il crée une... appli pour qu'ils sortent dehors

Alors qu’il était en vacances avec son fils et sa belle-fille, Paul English a remarqué que ces derniers étaient tout le temps sur leur téléphone. Pour lutter contre ce fléau et les encourager à marcher, il a eu une idée de génie.

Les vacances sont un moment de partage en famille, durant lequel on se détend et on marche beaucoup pour découvrir de nouveaux paysages. Mais aujourd’hui, les jeunes sont accaparés par leurs écrans et ne profitent plus des longues randonnées, passant leur temps à scroller sur leur téléphone.

Crédit photo : iStock

C’est ce qu’a vécu Paul English, qui est parti en vacances avec son fils et sa belle-fille en Espagne. Cependant, ces derniers étaient continuellement sur leurs téléphones. Pour éviter cela, Paul English a eu une idée : il a créé l’application Steppin, développée par Boston Venture Studio. Le principe est simple : pour accéder à des contenus numériques, les jeunes doivent… marcher !

Diminuer le temps sur les écrans

Pour être en bonne santé, il existe un nombre de pas minimal à faire chaque jour. Avec cette application, le nombre de pas, comptabilisé dans la journée, conditionne l’accès aux contenus numériques. Selon Ouest-France, l’utilisateur peut paramétrer cette fonction comme il le souhaite et définir le nombre de mètres parcourus au temps sur les écrans associés.

“Steppin bloque vos applications de réseaux sociaux, à moins que vous ne fassiez un certain nombre de pas chaque jour. Vous débloquez du temps sur vos plateformes les plus utilisées, comme TikTok et Instagram, en atteignant vos objectifs de pas quotidiens”, détaille le média anglophone Techcrunch.

Crédit photo : iStock

L’objectif de cette application est de limiter le temps perdu sur les écrans pour privilégier la marche et l’exploration du monde qui nous entoure. Si ce programme est adapté aux jeunes, il peut être utilisé par n’importe quelle autre personne.

“Cela s’applique vraiment à tout le monde. Nous avons constaté, en discutant avec des amis et des familles, que de nombreux parents disent : “Je veux que mon adolescent ait cela, mon enfant de 12 ans est accro”, et certains adultes disent : “Oui, moi aussi j’ai un problème, ce n’est pas seulement la génération Z, je trouve que je suis trop sur mon téléphone et que je ne sors pas assez de la maison”. Nous suscitons donc l’intérêt de tous les âges”, a expliqué Paul English.

Si cette application peut servir à limiter notre utilisation des réseaux sociaux, elle peut aussi nous permettre de modérer notre consommation de séries et de jeux vidéo. L’occasion de passer plus de temps à marcher et moins de temps sur les écrans.