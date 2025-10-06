Instagram lance une carte pour localiser ses amis en direct, les internautes sont furieux

La carte sur Instagram

Depuis le 2 octobre, vos contacts sur Instagram peuvent voir où vous êtes en temps réel. Une nouvelle fonctionnalité qui ne plaît pas à tout le monde.

Le 2 octobre dernier, une nouvelle fonctionnalité est apparue sur Instagram : une carte qui permet de localiser ses amis en temps réel. Baptisée “friend map”, cette carte se trouve à côté des notes Instagram, en haut des messages privés. Elle permet de voir la localisation de vos amis en temps réel ainsi que leurs stories, réels et publications géolocalisées.

Cette fonctionnalité existe déjà sur Snapchat et a récemment intégré Instagram. Cependant, comme le rapporte RTL, elle est loin de faire l’unanimité.

Présentation de la carte InstagramCrédit photo : Instagram

“L’une des pires fonctionnalités”

De nombreux internautes sont inquiets face à cette nouvelle fonctionnalité qui pourrait porter atteinte à leur vie privée puisqu’elle permet de savoir où sont ses contacts en temps réel. Cela pourrait représenter un danger et servir aux harceleurs et aux cambrioleurs, et instaurer une méfiance dans les relations, comme c’est le cas pour cette femme qui surveille la localisation de son mari à tout moment.

“C’est l’une des pires fonctionnalités”, “N’oubliez pas de désactiver votre localisation sur la carte Instagram”, “Si vous utilisez Instagram, soyez prudents ! Instagram a ajouté une fonctionnalité similaire à Snap Map : si votre localisation est activée, vos proches peuvent la voir. Désactivez votre localisation et prenez soin de vous”, ont commenté les internautes sur X.

La carte InstagramCrédit photo : @ChanPerco / X

Heureusement, il est possible de ne pas être géolocalisé, comme l’a annoncé Adam Mosseri, patron d’Instagram, face à toutes ces critiques.

“Votre localisation sera uniquement partagée si vous décidez de la partager, et si vous le faites, c’est possible de ne le faire qu’avec un groupe limité de personnes que vous choisissez”, a-t-il déclaré selon Libération.

Ainsi, le partage de localisation n’est pas activé par défaut, ce qui signifie que si vous n’avez pas fait de modification sur votre compte Instagram, votre localisation est désactivée et vos contacts ne peuvent pas voir où vous vous trouvez. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer cette nouvelle fonctionnalité en vous rendant dans les paramètres de l’application pour choisir le niveau de précision de la localisation et la liste des contacts qui y auront accès.

Source : RTL
