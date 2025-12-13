Elle trompe son compagnon avec un autre homme et déclare que sa relation ne s'est jamais mieux portée

Au détour d’une conversation sur Instagram, une jeune femme a entamé une étrange relation avec l’un de ses abonnés. Depuis, son couple se porte mieux, selon elle.

Emma est tiraillée. Elle est en couple avec Liam depuis 6 ans. Pourtant, c’est Tristan qui fait battre son cœur. Et cela dure depuis huit mois. Si Emma pensait être heureuse, elle trouvait sa vie bien trop monotone. Mais c’est un message privé sur Instagram qui a tout bouleversé.

Alors qu’elle peinait à trouver des places pour un concert à guichets fermés, Emma a posté une story pour demander de l’aide à ses abonnés. L’un d’eux lui a répondu et leur histoire a commencé :

« À ma grande surprise, Tristan – un inconnu parmi mes abonnés – m'a répondu avec une suggestion. "Essaie ça, ça marche souvent." J'ai cliqué, et ça a fonctionné. Je lui ai envoyé un message pour le remercier, et de là, on a commencé à discuter », explique-t-elle dans les colonnes du Journal des femmes.

Elle entretient une liaison virtuelle avec un parfait inconnu

Crédit photo : JLco - Julia-Amaral/ iStock

Ce qui a commencé par une simple discussion sur leurs goûts musicaux s’est transformé en conversation passionnée. Peu importe le sujet, Emma et Tristan étaient sur la même longueur d’ondes. Rapidement, leur conversation est devenue une sorte « d'échappatoire » pour Emma, impatiente de retrouver son ami virtuel.

Dans son témoignage, Emma affirme ressentir quelque chose d'unique. « Il me fait me sentir spéciale, désirable, écoutée. » La jeune femme sent une connexion de plus en plus intense avec son interlocuteur. Pourtant, Emma et Tristan ne se sont jamais rencontrés malgré les propositions de ce dernier. C’est là que la trentenaire hésite : « Je ne sais pas si, dans la réalité, on serait capable de maintenir cette connexion », admet-elle. Alors, pour l’instant, elle ne franchit pas le pas.

Son compagnon, Liam, ne se doute de rien et pense qu’elle discute avec ses amis. Emma se sent bien mieux depuis qu’elle converse avec Tristan mais se sent mal vis-à-vis de Liam. Paradoxalement, son couple va mieux depuis huit mois. La jeune femme pense que c’est parce que Liam s’intéresse plus à elle. Alors, elle se demande si elle peut continuer sa relation à distance et risquer de tout perdre si elle rencontre un jour Tristan.

En attendant de savoir si elle peut mettre fin à cette relation, Emma préfère profiter car elle se sent « très heureuse ». »