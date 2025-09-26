Zuza Beine, une influenceuse de 14 ans qui partageait son combat contre le cancer, est morte

Ce mardi 23 septembre, la famille de Zuza Beine a annoncé le décès de la jeune adolescente à l’âge de 14 ans. Suivie par plus de deux millions d’abonnées, elle partageait son combat contre le cancer face auquel elle a finalement succombé.

L’émotion est vive sur Instagram ! C’est sur ce réseau social que Zuza Beine, une adolescente de 14 ans, documentait sa lutte contre le cancer auprès de 2 millions d’abonnés. Originaire du Wisconsin, aux États-Unis, elle avait été victime d’une leucémie myéloïde aiguë (LMA) à l’âge de 3 ans.

Crédit photo : Instagram / zuzas_way_to_healing

Quelques jours avant son décès, elle informait d’ailleurs ses abonnés qu’elle faisait face à de nouvelles complications :

« Je peux à peine marcher en ce moment, mon corps me fait très, très, très mal »

Une fille heureuse et épanouie malgré la maladie

Tristement, ce combat fut le dernier pour Zuza Beine qui s’est éteinte ce lundi 22 septembre. C’est sa famille qui a annoncé la mort de l’adolescente le lendemain, toujours sur Instagram.

« C’est avec le cœur brisé que nous partageons la nouvelle du décès de Zuza. Elle a vécu 11 de ses 14 années touchée par un cancer implacable, mais elle a vécu plus épanouie et plus reconnaissante que la plupart des gens ».​​

Crédit photo : Instagram / zuzas_way_to_healing

La veille de sa mort, Zuza a publié sa dernière vidéo dans laquelle elle évoquait sa reconnaissance pour « les petites choses » de la vie.

« Ce n’est pas un hasard que sa dernière vidéo publiée évoque ce pour quoi elle était reconnaissante : un témoignage d’une vie remplie à la fois de beauté et de souffrance. (...) Plus que tout, elle voulait être une enfant normale et en bonne santé. Mais ce qui a rendu sa vie si belle, c’est la façon dont elle a appris à faire face aux circonstances les plus difficiles, comme sa maladie, tout en continuant à vivre pleinement »

Crédit photo : Instagram / zuzas_way_to_healing

La famille de Zuza a encouragé ses abonnés à participer à une cagnotte en ligne visant à soutenir la femme et les enfants d’un de ses oncles, lui aussi récemment décédé. Cette cagnotte était un souhait de Zuza Beine avant son dernier souffle.