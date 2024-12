Le chargeur universel USB-C devient obligatoire le 28 décembre, voici ce que ça change pour vous

À partir du 28 décembre, les chargeurs universels USB-C deviendront la norme obligatoire pour les appareils mobiles en France. Une mesure qui s’inscrit dans une volonté de réduire la quantité des déchets électroniques.

Généralement, il faut attendre le 1er janvier pour voir un bon nombre de nouvelles mesures entrées en vigueur. Exception faite pour ce nouveau décret, publié au journal officiel le 27 décembre 2023, qui s’appuie sur une directive de l’Union européenne 2022/2380 du 23 novembre 2022, afin de pousser Apple à intégrer l’USB-C sur ses iPhone.

En effet, à partir de ce samedi 28 décembre, il sera désormais obligatoire de posséder des smartphones composé d’un port de charge en USB-C. Une mesure que la marque à la pomme avait anticipé puisque ses récents iPhones 15 utilisent tous un port USB-C.

En plus des smartphones, la mesure concerne également tous les dispositifs de petite et moyenne taille comme les appareils photos, les casques audios, les tablettes, les consoles de jeu, les haut-parleurs, les liseuses, les claviers, les souris et les systèmes de navigation portables.

Réduire 11 000 tonnes de déchets

Ainsi, face à cette mesure, les constructeurs doivent offrir la possibilité à leurs clients d’acquérir le chargeur séparément et l’indiquer grâce à un pictogramme. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) sera chargée de vérifier que les constructeurs respectent bel et bien ces obligations.

De leur côté, les ordinateurs portables ne seront concernés par cette obligation qu'à partir du 26 avril 2026, afin de laisser le temps aux fabricants de se mettre en conformité. En revanche, cette loi ne concerne pas les appareils reconditionnés.

Ainsi, les anciens iPhone équipés d’une connectique propriétaire ne pourront par exemple plus être importés sur le territoire en vue d’être reconditionnés puis revendus. De son côté, Apple va retirer de ses magasins les iPhone SE (2022) et iPhone 14.

Cette nouvelle mesure, en plus d’améliorer le confort des utilisateurs, a surtout une portée environnementale. Elle vise à réduire 11 000 tonnes de déchets électroniques produits chaque année selon la Commission européenne.