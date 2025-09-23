OPPO Watch X2 Mini : vous ne pourrez plus vous passer de cette montre intelligente qui va vous changer la vie

Début septembre, OPPO a dévoilé sa nouvelle montre connectée : l’OPPO Watch X2 Mini. Avec son esthétique raffinée, cette montre vous accompagne dans vos activités sportives et vous aide à surveiller votre santé au quotidien.

Début septembre, la marque OPPO a dévoilé des nouveautés qui devraient vous plaire, dont le smartphone Reno14 ultra-performant qui va révolutionner votre façon de prendre des photos. Mais ce n’est pas tout ! La montre connectée OPPO Watch X2 Mini est également disponible.

Avec son placage en or rose 18 carats, cette montre a l’apparence d’un bijou traditionnel et raffiné. Légère et confortable, elle épouse parfaitement le poignet, tout en ayant les fonctionnalités d’une montre connectée.

Crédit photo : OPPO

Un allié sport et santé

Cette montre connectée est le partenaire idéal lors de vos activités sportives. Elle propose notamment une nouvelle évaluation de la combustion des graisses. Si vous êtes amateur de course à pied, vous pouvez activer le mode “Course professionnelle” qui va vous donner des informations sur votre posture de course, votre temps de contact au sol, la longueur moyenne de vos foulées ainsi que votre équilibre gauche/droite. Les données inscrites sur l’écran vous aideront à maintenir votre fréquence cardiaque pour améliorer l’efficacité de votre entraînement et vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids.

Crédit photo : OPPO

En plus de cela, cette montre connectée va vous aider à rester en bonne santé. Ses capteurs vont permettre un suivi de votre fréquence cardiaque et du taux d’oxygène dans votre sang. La qualité de votre sommeil va également être enregistrée pour surveiller les risques respiratoires quand vous êtes endormi. Si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de détecter les chutes et de suivre votre cycle menstruel.

Gérer son stress

La montre OPPO peut également évaluer votre bien-être physique et mental. En analysant votre fréquence cardiaque au quotidien, votre sommeil et vos activités physiques, cet appareil va vous donner des informations sur votre état de fatigue physique et émotionnel. La montre sera capable d’analyser votre niveau de stress pendant la journée et de vous envoyer des rappels pour faire des pauses en temps réel. En cas de stress intense, la montre pourra vous recommander des activités de relaxation comme des exercices de respiration profonde.

Crédit photo : OPPO

Enfin, cette montre connectée peut synchroniser les messages que vous recevez sur votre smartphone et possède une autonomie de 60 heures en mode Smart et jusqu’à 7 jours en mode Economie d’énergie. Une option de charge rapide est proposée pour profiter de votre montre pendant une journée après seulement 10 minutes de charge.

La montre OPPO est également résistante à l’eau et peut vous accompagner durant vos séances de natation. Elle est disponible en deux couleurs : version or ou noir nébula. Si vous êtes intéressé, vous pouvez d’ores et déjà l’acheter sur la boutique officielle OPPO pour le prix de 329,90 euros. Actuellement, une promotion est en cours pour vous permettre de profiter d’une remise immédiate et d’acheter la montre au prix de 299,90 euros. N’attendez plus !