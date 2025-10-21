Si vous regardez vos pieds quand vous marchez, vous avez ce trait de personnalité selon les psychologues

Marcher d’une façon ou d’une autre révèle quelque chose de votre personnalité, selon différentes études. Que dit la psychologie pour les personnes qui regardent leurs pieds lorsqu’elles marchent ?

La façon dont vous marchez en dit long sur votre personnalité, selon les psychologues. Faîtes-vous partie de ceux qui regardent droit devant eux lorsqu’ils marchent ? Ou êtes-vous de ceux qui ont le regard fixé sur leurs pieds, voire le sol ?

Selon la marche que vous adoptez, votre personnalité n’est pas la même. C’est ce qu’a mis en évidence une étude publiée dans la revue spécialisée, National Library of Medicine, en 2023. Marcher tête baissée est un signe de manque de confiance en soi, voire d’anxiété.

« L'anxiété sociale est depuis longtemps associée à une diminution du contact visuel. Cette caractéristique est considérée comme un facteur de maintien du trouble d'anxiété sociale », indique-t-elle.

Regarder ses pieds en marchant rime avec stress et timidité

Crédit photo : Tero Vesalainen/ iStock

Pour certaines personnes, trop timides ou qui n’ont pas assez confiance en elles, le contact visuel avec des inconnus dans la rue est mission impossible. Elles se protègent, en quelque sorte, en évitant toute interaction avec autrui. Pourtant, cette habitude peut renforcer leur anxiété selon les psychologues.

Par ailleurs, notons que de nombreuses personnes regardent le sol lorsqu’elles marchent pour éviter de trébucher. Il s’agit également d’une façon d’anticiper les prochains pas. « Baisser le regard est généralement interprété comme une tentative d'acquérir des informations utiles pour guider la locomotion », confirme une étude sud-coréenne sur le sujet. Il s’agit en général de personnes stressées qui veulent à tout prix éviter les mauvaises surprises qu’elles pourraient rencontrer sur leur chemin : sol irrégulier, déjection, déchets…

Il arrive à tout le monde de regarder ses pieds ou le sol en marchant. Parfois, cela ne signifie rien de plus que vous êtes concentré(e). Enfin, les personnes qui regardent droit devant elles ont en général plus d’assurance et sont ouvertes à l’interaction.