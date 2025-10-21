Si vous regardez vos pieds quand vous marchez, vous avez ce trait de personnalité selon les psychologues

Par |

Marcheurs dans la rue

Marcher d’une façon ou d’une autre révèle quelque chose de votre personnalité, selon différentes études. Que dit la psychologie pour les personnes qui regardent leurs pieds lorsqu’elles marchent ?

La façon dont vous marchez en dit long sur votre personnalité, selon les psychologues. Faîtes-vous partie de ceux qui regardent droit devant eux lorsqu’ils marchent ? Ou êtes-vous de ceux qui ont le regard fixé sur leurs pieds, voire le sol ?

Selon la marche que vous adoptez, votre personnalité n’est pas la même. C’est ce qu’a mis en évidence une étude publiée dans la revue spécialisée, National Library of Medicine, en 2023. Marcher tête baissée est un signe de manque de confiance en soi, voire d’anxiété.

« L'anxiété sociale est depuis longtemps associée à une diminution du contact visuel. Cette caractéristique est considérée comme un facteur de maintien du trouble d'anxiété sociale », indique-t-elle.

Regarder ses pieds en marchant rime avec stress et timidité

Jeune femme souffrant d'anxiété dans la rueCrédit photo : Tero Vesalainen/ iStock

Pour certaines personnes, trop timides ou qui n’ont pas assez confiance en elles, le contact visuel avec des inconnus dans la rue est mission impossible. Elles se protègent, en quelque sorte, en évitant toute interaction avec autrui. Pourtant, cette habitude peut renforcer leur anxiété selon les psychologues.

Par ailleurs, notons que de nombreuses personnes regardent le sol lorsqu’elles marchent pour éviter de trébucher. Il s’agit également d’une façon d’anticiper les prochains pas. « Baisser le regard est généralement interprété comme une tentative d'acquérir des informations utiles pour guider la locomotion », confirme une étude sud-coréenne sur le sujet. Il s’agit en général de personnes stressées qui veulent à tout prix éviter les mauvaises surprises qu’elles pourraient rencontrer sur leur chemin : sol irrégulier, déjection, déchets…

Il arrive à tout le monde de regarder ses pieds ou le sol en marchant. Parfois, cela ne signifie rien de plus que vous êtes concentré(e). Enfin, les personnes qui regardent droit devant elles ont en général plus d’assurance et sont ouvertes à l’interaction.

Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Ben Iness aux côtés du terroriste
Ce passager demande une photo à un terroriste équipé d'explosifs dans un avion pour une raison poignante
Les joueurs du Nig&eacute;ria ont fr&ocirc;l&eacute; l'accident d'avion
Le pare-brise de l'avion se fissure en plein vol, le pilote évite le drame pour l'équipe de football du Nigéria
La photographie montrant la tigresse Salamas
Cette photo poignante montre une tigresse épuisée après 20 ans en cage et forcée à se reproduire, juste avant sa mort
Brandon Isabelle / sa fille Kennedy
Il jette sa fille âgée de deux jours dans un fleuve infesté d'alligators pour une raison terrifiante
Un chat noir et une citrouille
Dans cette ville, il est interdit d'adopter des chats noirs avant Halloween pour une raison étonnante