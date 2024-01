Palworld : pourquoi ce nouveau jeu vidéo à la mode, inspiré de Pokémon, est au coeur d'une énorme polémique

Avis aux gamers, on a trouvé pour vous un nouveau jeu : Palworld. Problème : il est déjà au cœur d’une polémique. On vous explique.

Depuis le 19 janvier 2024, le jeu Palworld, créé par le studio Pocketpair, est disponible sur PC et XBox. Et le jeu cartonne. Au total, il compte déjà plus de 1,5 million d’utilisateurs en temps réel, et fait déjà partie des jeux les plus écoulés sur la plateforme Steam, comme le rapporte Forbes.

Malgré son succès, le jeu fait face à de nombreuses polémiques. La raison ? Sa ressemblance très frappante au jeu Pokémon. Sur X, de nombreux internautes ont déjà remarqué la ressemblance et la forte inspiration.



Crédit : Palworld

En quoi consiste le jeu Palworld ?

Tout comme le jeu Pokémon, Palworld est un jeu en ligne dont le but est de créer son personnage, fonder une équipe, choisir ses équipements et ses armes avec pour objectif de capturer de charmantes et étranges petites créatures. Ça vous rappelle quelque chose ? Ces créatures, appelées des Pals, sont 111 et se cachent dans le monde de Palworld. Les joueurs peuvent les capturer, les utiliser pour construire leur monde ou bien organiser des duels. En plus de l’histoire et du concept, qui se rapproche de Pokémon, ce sont même les designs des Pals qui surprennent les fans.

Crédit : Palworld

Crédit : Palworld

Sur la plateforme X, on peut ainsi lire : “Je travaille moi-même sur des jeux de type Pokémon, et je pense qu'être inspiré, c'est bien, mais j'ai jeté un œil au wiki de Palworld par curiosité et j'ai remarqué un tas de choses. Quand s’arrête l’inspiration et quand commence le plagiat ?”.

Crédit : Palworld

Pour illustrer cette inspiration, le média Gamespot, a partagé une vidéo comparative. Et il faut avouer le résultat parle de lui-même.

Autre polémique : le fait que le jeu ait été potentiellement créé grâce à une intelligence artificielle. Certains internautes accusent les créateurs du jeu d’avoir utilisé une IA pour créer les décors, les designs et les personnages de Palworld. Le studio n’a pas communiqué sur cette polémique. Il s’est toutefois exprimé sur les attaques de plagiat et a déclaré que Nintendo, créateur de Pokémon, n'avait déposé aucune plainte ou action légale à leur encontre. À suivre…

Alors, qu’en pensez-vous ?