Twitter à 8 dollars par mois : le nouvel abonnement mis en place par Elon Musk pour certifier son compte

Les utilisateurs de Twitter pourront prochainement avoir le badge bleu de certification en payant un abonnement mensuel.

Crédit : Wachiwit/ iStock

Dans un tweet qu’il a posté mardi 1er novembre, le nouveau patron de Twitter a annoncé une nouvelle offre pour faire certifier son compte sur la plateforme : « Le système actuel des seigneurs et des paysans, avec ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l’ont pas, c’est des conneries. Pouvoir au peuple ! Blue pour 8 dollars par mois ».

Cet abonnement devrait par ailleurs permettre la limitation des publicités sur Twitter, soit 90% de ses revenus. Ce nouvel abonnement payant vient s’ajouter à un autre mis en place depuis l’année dernière. Il s’agit pour Elon Musk de diversifier les revenus de la plateforme et d’encourager un plus grand nombre d’utilisateurs à adopter ce programme.

Un abonnement aux multiples avantages pour 8 dollars par mois… au début

Crédit : Duncan Hull/ Wikipedia

Ainsi, pour 8 dollars par mois, n’importe quel utilisateur de Twitter pourra obtenir le tant désiré badge bleu en guise de certification de compte. Une façon d'authentifier officiellement l’identité d’une personne sur Twitter. Ce n’est pas tout, puisque Elon Musk a indiqué que ce programme comporterait de nombreux avantages : des messages audios et vidéos plus longs, des tweets qui apparaissent en priorité dans les flux de recherche et « deux fois moins de publicité ».

Pour cela, le milliardaire prévoit de fusionner l’offre de Twitter Blue (à 5 dollars par mois pour une navigation plus confortable) et ce nouveau programme pour obtenir une certification bleue. Le patron de Twitter ajoute que « cela apportera aussi des revenus à Twitter pour récompenser les créateurs de contenus ».

Pour l’instant, ce badge bleu d’authentification s’applique principalement aux personnalités, qu’elles soient politiques, culturelles ou encore sportives, ou aux entreprises. On retrouve ce procédé d’identification sur Twitter mais aussi sur Instagram par exemple.

Un tarif propre à chaque pays doit encore être ajusté.