Quel est le prix du nouvel iPhone 14 et est-il justifié ?

Le 16 septembre dernier, Apple a sorti le nouvel iPhone 14. Plus cher que le précédent, son prix est-il vraiment justifié ? Réponse ci-dessous.

Avis aux fidèles clients d’Apple ! Le tout nouvel iPhone 14 est sorti le 16 septembre dernier et continue de faire parler de lui. Avec ses nouvelles fonctionnalités, il reste un excellent smartphone, mais à quel prix ? En sortant ce nouvel appareil, Apple a augmenté le coût de l’iPhone, mais cette augmentation est-elle justifiée ?

Crédit photo : Rhinoshield

Comme tous les articles en vente actuellement, le prix de l’iPhone 14 n’échappe pas à l’inflation. Son coût est encore plus élevé que celui de l’iPhone 13 sorti l’année dernière, puisque l’on compte 110 euros supplémentaires. Au-dessus des 1 000 euros, l’iPhone 14 a un prix différent selon ses trois versions : 1 019 euros pour 128 Go, 1 149 euros pour 256 Go et 1 409 euros pour 512 Go. Autant dire que ce nouvel appareil n’est pas donné et constitue un vrai budget pour ceux qui aimeraient investir.

Mais ce prix est-il vraiment justifié ? Pour le savoir, voici toutes les fonctionnalités de l’iPhone 14.

Les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 14

Pour commencer, ce smartphone est très performant et réactif puisque l’on passe d’une application à une autre sans attendre. Les jeux sont détaillés et l’appareil chauffe moins, ce qui consomme moins vite sa batterie. Concernant les photos, on remarque de beaux progrès : la qualité des photos nocturnes est améliorée et donne des résultats impressionnants en basse lumière. Grâce au capteur grand-angle, les images sont plus détaillées et l’on remarque également une amélioration de la qualité des vidéos.

Crédit photo : Rhinoshield

Concernant les points positifs, l’iPhone 14 promet une autonomie de deux jours, ce qui est une véritable amélioration pour Apple. La marque garantit également six ans de mises à jour, un record pour l’iPhone. En plus de cela, l’appareil possède un nouveau gyroscope qui détecte les accidents de la route et permet de prévenir automatiquement les secours.

Côté écran, il n’y a pas de grande différence avec l’iPhone 13. Sur le nouvel appareil, seule l’encoche est réduite et occupe moins de place sur l’écran, bien qu’elle reste assez imposante. Tout comme l’écran, le son est similaire à l’iPhone 13 si ce n’est que l’appareil transmet mieux les basses fréquences.

Protéger son iPhone 14

Si le nouvel iPhone comporte de nombreuses similitudes avec son prédécesseur, il peut être intéressant de l’acheter si vous n’avez pas eu d’iPhone récent depuis quelques années. Cependant, si vous avez déjà un iPhone 13, cet achat ne sera peut-être pas très utile étant donné son prix. Si vous souhaitez sauter le pas et acheter l’iPhone 14, débourser plus de 1 000 euros vous donnera sans doute envie de bien protéger votre appareil.

Pour cela, vous pouvez vous tourner vers des marques qui vendent des accessoires pour protéger son smartphone, comme c’est le cas de Rhinoshield. À l’occasion de la sortie de l’iPhone 14, Rhinoshield a sorti toute une gamme d’accessoires comme des coques iPhone 14, un GRIP et des protections d’écran en verre trempé.

Crédit photo : Rhinoshield

Pour protéger son téléphone, Rhinoshield propose 4 coques différentes : une coque transparente qui ne jaunit pas, une coque ultra-résistante aux chocs et aux chutes, une coque au verso interchangeable et une coque qui possède une poignée pour assurer un meilleur maintien de l’appareil. Ces 4 produits peuvent être personnalisés avec des photos ou du texte et Rhinoshield propose également des collections officielles comme Naruto, Harry Potter, League of Legends, Disney ou encore Van Gogh.

En plus de cela, Rhinoshield commercialise des produits pour protéger l’écran de l’iPhone 14 comme des protections en verre trempé ainsi qu’une protection écran 3D qui permet de recouvrir tout l’écran de l’iPhone. Ces protections peuvent être transparentes et anti-reflet, mais elles peuvent aussi vous protéger des regards indiscrets.

Si vous souhaitez acheter le nouvel iPhone 14 pour profiter de ses nouvelles fonctionnalités, vous avez l’embarras du choix pour le protéger de la meilleure des façons.