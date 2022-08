Il dépense 100 000 dollars dans un jeu vidéo et devient si fort que plus personne ne veut jouer avec lui

Pour améliorer son personnage dans le jeu vidéo Diablo Immortal, un YouTubeur a dépensé 100 000 dollars. Cependant, il est devenu tellement invincible que plus personne ne peut jouer avec lui.

En plus de l’achat du jeu de base, certains jeux vidéo proposent de verser de l’argent afin d’améliorer ses compétences ou son personnage. Mais que se passe-t-il quand on verse trop d’argent ?

À voir aussi

La réponse a été apportée aux dépens du YouTubeur Jtisallbusiness, qui compte plus de 150 000 abonnés. Le jeune homme a joué au jeu Diablo Immortal, qui repose sur le principe du pay-to-win : les joueurs doivent dépenser de l’argent pour améliorer leurs personnages et gagner en combattant leurs adversaires.

Il dépense 100 000 dollars dans un jeu vidéo

Cependant, ce modèle de jeu a des limites. En effet, le YouTubeur a dépensé plus de 100 000 dollars dans le jeu et a été bloqué dans la compétition. Actuellement, plus personne ne peut jouer contre lui car son pourcentage de victoires est devenu trop élevé.

Crédit photo : Jtisallbusiness

Amélioré, son personnage est tellement invincible que plus personne ne peut l’affronter. Le YouTubeur est désormais chef d’un clan et doit remplir des quêtes, mais il ne peut plus progresser dans le jeu, qui ne lui laisse pas la possibilité de faire des combats.

« Je ne peux pas faire les choses pour lesquelles j’ai dépensé de l’argent et je n’ai aucune idée de quand les choses vont être réglées, ou même si elles vont l’être car je suis le seul joueur du monde à avoir ce problème », a réagi le YouTubeur.

Ce fonctionnement est devenu un vrai problème pour le joueur qui a demandé un remboursement à Blizzard Entertainment. Pour le moment, il n’a pas encore reçu de solution à son problème. Affaire à suivre…